Akylas μετά την πρόκριση: «Πάμε το Σάββατο στον τελικό της Eurovision να τους δείξουμε πώς γίνεται»

Ο Akylas ζει πρωτόγνωρες και γεμάτες χαρά στιγμές μετά την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου της Eurovision 2026.

Αμέσως μετά τον Α’ Ημιτελικό βρέθηκε κοντά στους δημοσιογράφους για τις πρώτες του δηλώσεις, κρατώντας το χρυσό εισιτήριο στα χέρια του.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος φαινόταν ενθουσιασμένος, δηλώνοντας πανέτοιμος και ανυπόμονος για τη μεγάλη βραδιά.

Όταν ρωτήθηκε σε ποιον αφιερώνει την πρόκριση, που παρόλο που ήταν αναμενόμενη, αποτελεί ακόμα ένα βήμα προς την κορυφή, ο Akylas απάντησε ότι την αφιερώνει στην οικογένειά του, τη μητέρα του, τους ανθρώπους που τον στήριξαν στην ΕΡΤ, τη δισκογραφική του αλλά και στον κόσμο γενικότερα.

Τόνισε όμως ότι πρώτα απ’ όλα την αφιερώνει στον εαυτό του, που δεν εγκατέλειψε τα όνειρά του και τους στόχους του.

Akylas: «Πάμε το Σάββατο στον τελικό να τους δείξουμε πώς γίνεται»

Για τις προσδοκίες του από εδώ και στο εξής, ο Akylas είπε γεμάτος ενθουσιασμό: «Πάμε το Σάββατο στον τελικό να τους δείξουμε πώς γίνεται».

Τέλος, αναφέρθηκε στην αγάπη του κοινού κατά την εμφάνισή του στον Α’ Ημιτελικό, αλλά και στις πρωτόγνωρες εικόνες που αντίκρισε βλέποντας τους eurofans να χορεύουν ρυθμικά στο τραγούδι του, το Ferto, φορώντας τα χαρακτηριστικά σκουφάκια με τα… αυτάκια.

