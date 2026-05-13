search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 09:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 07:53

Σε τεταμένο κλίμα οι φοιτητικές εκλογές: Σήμερα η ψηφοφορία, τι ώρα κλείνουν οι κάλπες

13.05.2026 07:53
fititikes_ekloges

Σήμερα, Τετάρτη, πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας.

Αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέριμνα, είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει.

Ως είθισται, λόγω της διεξαγωγής των εκλογών, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές.

Οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 7 το απόγευμα.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), για να μπορέσουν να ψηφίσουν.

Κλίμα έντασης

Τα τελευταία 24ωρα η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά τεταμένη στα Πανεπιστήμια, καθώς τα νέα σοβαρά επεισόδια προκαλούν έντονο προβληματισμό, με επιθέσεις και τραυματισμούς να καταγράφονται τόσο στο ΠΑΔΑ όσο και στο ΑΠΘ.

Το απόγευμα της Τρίτης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έγινε το επίκεντρο σοβαρών συμπλοκών. Λίγο μετά τις 16:00, μια ομάδα 7 έως 10 ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλε από την κάτω πύλη και κατευθύνθηκε στοχευμένα στην αίθουσα Κ4, κρατώντας μαχαίρια και βαριοπούλες. Την ίδια ώρα, μια δεύτερη ομάδα εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα στο παρακείμενο άλσος «Μπαρουτάδικο».

Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ο τραυματισμός ενός φοιτητή στο κεφάλι.

Η ένταση δεν περιορίστηκε στην Αθήνα. Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου εισέβαλε στην Πολυτεχνική Σχολή και επιτέθηκε με ρόπαλα σε μέλη της φοιτητικής παράταξης ΕΑΑΚ.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν επτά άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με ελαφρά τραύματα, σε καλή κατάσταση.

Διαβάστε επίσης:

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, κανονικά τα ΜΜΜ – Τι ισχύει για τα σχολεία

Καιρός: Τα απόνερα του θερμού επισκέπτη πριν την «τραμπάλα» της άνοιξης!

Μηχανή παρέσυρε πεζό στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akylas–eurovision-new
MEDIA

Eurovision 2026: Σάρωσε στην τηλεθέαση ο Akylas με το «Ferto» – Τι νούμερα έκανε ο Α’ Ημιτελικός

IanWright4
ΣΙΝΕΜΑ

Η ζωή του θρυλικού Ian Wright γίνεται ταινία με την υπογραφή του Stormzy

alterlife
BUSINESS

Νέοι μέτοχοι στην ALTERLIFE οι Alter Ego Ventures και Alea Holdings με ποσοστό 10% έκαστη

AKYLAS_NEW_NEW_upscaled
MEDIA

Eurovision 2026: Στο πρώτο μισό του τελικού θα εμφανιστεί ο Akylas

hellaseap
BUSINESS

Hellas EAP και TÜVAUSTRIA φέρνουν νέα πιστοποίηση για την ψυχική υγεία στην εργασία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

ferto akylas
LIFESTYLE

Eurovision: Ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις στον Α’ Ημιτελικό με το «Ferto» (Video)

akylas
MEDIA

Eurovision 2026: Στον τελικό του Σαββάτου ο Akylas με το «Ferto» - Οι χώρες που προκρίνονται

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 09:28
akylas–eurovision-new
MEDIA

Eurovision 2026: Σάρωσε στην τηλεθέαση ο Akylas με το «Ferto» – Τι νούμερα έκανε ο Α’ Ημιτελικός

IanWright4
ΣΙΝΕΜΑ

Η ζωή του θρυλικού Ian Wright γίνεται ταινία με την υπογραφή του Stormzy

alterlife
BUSINESS

Νέοι μέτοχοι στην ALTERLIFE οι Alter Ego Ventures και Alea Holdings με ποσοστό 10% έκαστη

1 / 3