Σε τεταμένο κλίμα οι φοιτητικές εκλογές: Σήμερα η ψηφοφορία, τι ώρα κλείνουν οι κάλπες

Σήμερα, Τετάρτη, πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας.

Αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέριμνα, είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει.

Ως είθισται, λόγω της διεξαγωγής των εκλογών, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές.

Οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 7 το απόγευμα.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), για να μπορέσουν να ψηφίσουν.

Κλίμα έντασης

Τα τελευταία 24ωρα η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά τεταμένη στα Πανεπιστήμια, καθώς τα νέα σοβαρά επεισόδια προκαλούν έντονο προβληματισμό, με επιθέσεις και τραυματισμούς να καταγράφονται τόσο στο ΠΑΔΑ όσο και στο ΑΠΘ.

Το απόγευμα της Τρίτης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έγινε το επίκεντρο σοβαρών συμπλοκών. Λίγο μετά τις 16:00, μια ομάδα 7 έως 10 ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλε από την κάτω πύλη και κατευθύνθηκε στοχευμένα στην αίθουσα Κ4, κρατώντας μαχαίρια και βαριοπούλες. Την ίδια ώρα, μια δεύτερη ομάδα εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα στο παρακείμενο άλσος «Μπαρουτάδικο».

Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ο τραυματισμός ενός φοιτητή στο κεφάλι.

Η ένταση δεν περιορίστηκε στην Αθήνα. Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου εισέβαλε στην Πολυτεχνική Σχολή και επιτέθηκε με ρόπαλα σε μέλη της φοιτητικής παράταξης ΕΑΑΚ.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν επτά άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με ελαφρά τραύματα, σε καλή κατάσταση.

