Euroleague: Πρόωρος τελικός για τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια

Τελικός πριν από τον τελικό: κάπως έτσι αντιμετωπίζεται από τον Παναθηναϊκό AKTOR ο πέμπτος αγώνας των play off με τη Βαλένθια, που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 10 στη Roig Arena και θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Euroleague της Αθήνας.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε διπλό μπρέικ στην Βαλένθια, ξόδεψε το πλεονέκτημά του και με δύο ήττες στην Αθήνα και κατέληξε να διεκδικεί την πρόκριση στο τελευταίο ματς επί ισπανικού εδάφους, με την ψυχολογία να είναι σαφώς με το μέρος των «Νυχτερίδων».

Στα αγωνιστικά, εκτός για τον Παναθηναϊκό παραμένει ο Κώστας Σλούκας, ενώ για τη Βαλένθια απουσιάζoυν οι Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι και Χοσέπ Πουέρτο. Αμφίβολη η συμμετοχή του Μπράξτον Κι, που θα κριθεί ανήμερα του αγώνα.

«Τώρα και οι δύο ομάδες ξέρουν η μία την άλλη πολύ καλά. Η Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα. Δείξαμε και εμείς την ποιότητα και την εμπειρία μας στα δύο πρώτα ματς. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το καλύτερο, έχω εμπιστοσύνη τους παίκτες μας. Θα πρέπει να δείξουμε όλη την ικανότητά μας στο παρκέ.

Τα δύο παιχνίδια που κερδίσαμε ήταν πολύ διαφορετικά παιχνίδια. Στο πρώτο παίξαμε πολύ καλή άμυνα, στο δεύτερο είχαμε τρομερή εμφάνιση επιθετικά. Στο 3ο και στο 4ο δεν καταφέραμε να σταματήσουμε το transition. Είναι σημαντικό να βάλουμε τη στρατηγική μας στο παρκέ», είπε μεταξύ άλλων ο Εργκίν Αταμάν ενόψει του παιχνιδιού.

Το παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Νταμίρ Γιαβόρ (Κροατία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).

