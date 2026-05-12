Μπράντον Κλαρκ: Ο θάνατός του παίκτη των Μέμφις Γκρίζλις διερευνάται ως πιθανή υπερβολική δόση

Θλίψη στο NBA προκάλεσε ο θάνατος του Μπράντον Κλαρκ, πάουερ φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις, ο οποίος πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 29 ετών. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, οι αρχές διερευνούν τον θάνατό του ως πιθανή υπερβολική δόση, καθώς φέρεται να εντοπίστηκαν σύνεργα χρήσης ναρκωτικών στο σπίτι όπου διέμενε.

Οι συνθήκες του θανάτου

Η επίσημη αιτία θανάτου αναμένεται να καθοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η πορεία του στο NBA

Ο Κλαρκ ήταν η 21η συνολική επιλογή στο NBA Draft του 2019. Επιλέχθηκε από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και αμέσως μετά παραχωρήθηκε με ανταλλαγή στους Μέμφις Γκρίζλις.

Στη φετινή σεζόν περιορίστηκε σε μόλις δύο αγώνες, μετά από σοβαρό τραυματισμό στη γάμπα τον Μάρτιο.

Συνολικά, ο Μπράντον Κλαρκ αγωνίστηκε επτά σεζόν στο NBA, καταγράφοντας μέσους όρους 10,2 πόντων, 5,5 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 309 αγώνες στη λίγκα.

Στην πρώτη του χρονιά ως επαγγελματίας συμπεριλήφθηκε στην All-Rookie ομάδα του NBA.

Από το Βανκούβερ στο Gonzaga

Ο Κλαρκ γεννήθηκε στο Βανκούβερ και έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ στο San Jose State, πριν μεταγραφεί στο Gonzaga το 2017.

Αφού έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν χρόνο, αγωνίστηκε με τους Zags, βοηθώντας την ομάδα του Μαρκ Φιου να φτάσει βαθιά στο NCAA Tournament, πριν αποκλειστεί στο Elite 8.

Στο Spokane είχε μέσο όρο 16,9 πόντους ανά αγώνα και συμπεριλήφθηκε στις All-American ομάδες του Associated Press και του Sporting News.

Η σύλληψη στο Αρκάνσας

Τον περασμένο μήνα, ο Κλαρκ συνελήφθη στο Αρκάνσας, αφού φέρεται να οδήγησε τις αρχές σε καταδίωξη υψηλής ταχύτητας, πριν τελικά τεθεί υπό κράτηση.

Κατηγορήθηκε για κατοχή και διακίνηση ελεγχόμενης ουσίας, καθώς και για απόπειρα διαφυγής. Η υπόθεση παρέμενε ανοιχτή όταν ο Κλαρκ πέθανε.

Η ανακοίνωση της Priority Sports

Το αθλητικό πρακτορείο του Μπράντον Κλαρκ, η Priority Sports, εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατό του, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη.

«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι πέρα από κάθε λέξη για την απώλεια του Μπράντον Κλαρκ. Ήταν τόσο αγαπητός σε όλους μας εδώ, και σε όλους όσους άγγιξε στη ζωή του. Ήταν μια ευγενική ψυχή που ήταν πάντα εκεί για τους φίλους και την οικογένειά του», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει καθώς σκεφτόμαστε τη μητέρα του, Γουίτνεϊ, όλη του την οικογένεια, και όλους τους φίλους και συμπαίκτες του. Από το λύκειο μέχρι το San Jose State, το Gonzaga και τους Grizzlies, ο Μπράντον επηρέασε όλους όσοι ήταν μέρος της ζωής του», σημείωσε ακόμη η Priority Sports.

Η ανακοίνωση συνέχισε: «Όλοι αγαπούσαν τον BC γιατί ήταν πάντα εκεί ως ο πιο υποστηρικτικός φίλος που θα μπορούσες να φανταστείς. Ήταν μοναδικός στη χαρά που έφερνε σε όλους γύρω του. Είναι πραγματικά αδύνατο να περιγραφεί με λόγια πόσο θα μας λείψει. Σ’ αγαπάμε, BC».

Το αντίο των Μέμφις ΓκρίζλιςΟι Μέμφις Γκρίζλις αντέδρασαν επίσης στα τραγικά νέα μέσω των social media, εκφράζοντας τη συντριβή τους για την απώλεια του παίκτη τους.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Μπράντον Κλαρκ. Ο Μπράντον ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ακόμη καλύτερος άνθρωπος, του οποίου η επίδραση στον οργανισμό και στην ευρύτερη κοινότητα του Μέμφις δεν θα ξεχαστεί. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», ανέφερε η ομάδα.

