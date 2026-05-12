Σε σοβαρή κατάσταση, με μερικό ακρωτηριασμό, νοσηλεύεται στην Δομινικανή Δημοκρατία, ο Σταύρος Φλώρος.

Ο 22χρονος παίκτης του Survivor κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο που περνούσε στο σημείο, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι, ενώ έχει σοβαρά τραύματα και στο δεξί.

Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος

Ο 22χρονος παίκτης του ριάλιτι έχει καταγωγή από την Καβάλα. Είναι ένα από τα δέκα παιδιά που έχει συνολικά η οικογένειά του και από μικρός άρχισε να εργάζεται σε οικοδομές και χωράφια.

Η οικογένειά του έχει επιχείρηση που ασχολείται με την μελισσοκομία όπου κι αυτός πριν πάει στο Survivor, ασχολούνταν επαγγελματικά.

Παράλληλα, έχει τελειώσει και τις σπουδές του στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, αλλά προτίμησε να ασχοληθεί με τη γη.

Πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας, το σκάφος με την ονομασία «Adrien III» ήταν αυτό που χτύπησε τον 22χρονο.

Σύμφωνα με τον καπετάνιο του σκάφους, κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα για τουριστική εκδρομή, όταν χτύπησε τον 22χρονο Σταύρο Φλώρο, ο οποίος έκανε κατάδυση στην περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του «Survivor».

Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο, τραυματισμοί που προκλήθηκαν από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων. Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το Εθνικό Σύστημα Άμεσης Ανταπόκρισης 9-1-1 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

