Αλέξης Τσίπρας: Η ατάκα με τον θεριστή που… έγραψε (Video)

Την (ημι)επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματός του έκανε χθες, σε εκδήλωση στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας και ανέβασε και το σχετικό βίντεο στα social media του.

Στο βίντεο – και στην εκδήλωση – ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι «το Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού», προφανώς εννοώντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στον Ιούνιο.

«Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε. Όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κ. Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν γίνουν», σημείωσε χαρακτηριστικά υπό τα χειροκροτήματα του κόσμου.

Ήγγικεν η ώρα φαίνεται…

