Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Οι περίεργοι χειρισμοί του Δένδια και η διορθωτική παρέμβαση Γεραπετρίτη 

Τρία εικοσιτετράωρα μετά την εύρεση του Ουκρανικού drone το οποίο ήταν γεμάτο εκρηκτικά και έπλεε στην θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, η κυβέρνηση η οποία όλες αυτές τις ώρες σιωπούσε για το θέμα αποφάσισε να αντιδράσει ενημερώνοντας τους ευρωπαϊκούς θεσμούς μέσω του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο υπουργός ενημέρωσε τους ομολόγους του στην ΕΕ οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία για το περιστατικό. Ζήτησαν μάλιστα να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών, ενώ εξέφρασαν και τη στήριξή τους στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από την πλευρά του τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την πλευρά της Ελλάδας, ενώ έκανε λόγο για τεράστιο κίνδυνο για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια πολιτών και περιβάλλοντος.

Να θυμίσουμε ότι το θαλάσσιο drone εντόπισε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ψαρά ανοιχτά της Λευκάδας. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για θαλάσσιο drone τύπου Magura, πάνω στο οποίο υπήρχαν τρεις ηλεκτρικοί πυροκροτητές, αλλά και μια κεραία για την από απόσταση πλοήγηση του σκάφους μέσω δορυφόρου.

Εκτεθειμένος ο Δένδιας

Την ίδια ώρα ωστόσο ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εμφανίζεται εκτεθειμένος από την στιγμή που η μόνη του αντίδραση ήταν στο προσυνέδριο της ΝΔ όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι εντοπίστηκε ένα drone ξένης χώρας το οποίο αλεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. «Λοιπόν, για να είμαστε συνεννοημένοι. Επειδή ξέρουμε ποιοι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε», ανέφερε προσθέτοντας ότι δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το Πολεμικό της Ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και αντι-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

Με λίγα λόγια ο υπουργός μας είπε ότι η Λευκάδα βρίσκεται στα διεθνή χωρικά ύδατα, ενώ αντί να ενημερώσει τα κόμματα για το τι ακριβώς συμβαίνει αναφέρθηκε και πάλι στα εξοπλιστικά προγράμματα.

Η δήλωση του για το που βρέθηκε το drones έφερε πολλές συζητήσεις με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αποδίδει την δήλωση σε αποσπασματική παράθεση των δηλώσεων του Νίκου Δένδια, ισχυριζόμενος ότι ο υπουργός Άμυνας με την έννοια «εκτός» αναφέρονταν στην προέλευση του drone, ότι είναι «εκτός χώρας»!

Πάντως η αναφορά του υπουργού έρχεται δε σε πλήρη αντίθεση με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Δηλαδή το αντικείμενο εντοπίστηκε από έλληνες ψαράδες μέσα στην ελληνική επικράτεια και αμέσως ενημερώθηκαν οι ελληνικές αρχές και η ΕΥΠ.

Είναι χαρακτηριστικό ακόμα ότι ο Νίκος Δένδιας απέφυγε προφανώς συνειδητά να πει ότι το drone, ανήκει στην Ουκρανία και εκαν μόνο αναφορά σε «ξένη χώρα».

Ερωτήματα

Φυσικά πολλά ερωτηματικά υπάρχουν για το τι ήθελε στην περιοχή του Ιονίου το drone το οποίο ήταν γεμάτο εκρηκτικά. Μία εκδοχή λέει ότι στόχος ήταν εμπορικό Ρωσικό πλοίο που ανέβαινε η κατέβαινε από την Αδριατική. Το drones το μετέφερε Ουκρανικό πλοίο με σκοπό να το ενεργοποιήσει ώρα. Προφανώς όμως λόγω βλάβης αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε πάντως και αυτός ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το γενικό επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα, θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά και θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Εδώ, όμως, η Ελλάδα τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Κάτι περισσότερο δεν μπορούμε να πούμε, όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, για το συγκεκριμένο θέμα».

