ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 08:16
Eurovision 2026: Σήμερα ο πρώτος ημιτελικός – Σε ποια θέση θα εμφανιστεί ο Akylas

Ως ένα από τα μεγάλα φαβορί του πρώτου ημιτελικού του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που διεξάγεται στη Βιέννη εμφανίζεται ο Akylas, ο οποίος θα εμφανιστεί τέταρτος, ερμηνεύοντας το «Ferto».

Ο ημιτελικός θα μεταδοθεί απόψε στις 10 απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103 7, το διεθνές κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.

Χθες πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα στη σκηνή της διοργάνωσης, με τη συμμετοχή να αποσπά θετικά σχόλια και να αφήνει ικανοποιημένους τους συντελεστές, οι οποίοι εμφανίζονται αισιόδοξοι ενόψει της αποψινής εμφάνισης.

Ο Akylas ξεδίπλωσε επί σκηνής την ιστορία του με την αισθητική του video game. Πρόκειται για την πρώτη φορά που αποκαλύφθηκε ολοκληρωμένη η σκηνική παρουσία της Ελλάδας, με τη διαδικασία να είναι ανοιχτή στους δημοσιογράφους, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα για το τι πρόκειται να παρακολουθήσει το κοινό.

Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκονται οι έμπειροι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης, οι οποίοι επιστρέφουν για δέκατη χρονιά στη μετάδοση του διαγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ως guest star του ημιτελικού θα εμφανιστεί η Βίκυ Λέανδρος, η οποία θα παρουσιάσει μια νέα διασκευή της διαχρονικής επιτυχίας «L’amour est bleu», το τραγούδι που είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά το 1967, όταν ήταν μόλις 15 ετών.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

