ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 22:05
MEDIA

Tο Ποντίκι Web

11.05.2026 21:10

Οι πρώτες χαμηλές «πτήσεις» του δείκτη τηλεθέασης καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο (9-10/5)

Η μεταβολή των καιρικών συνθηκών φαίνεται πως έπαιξε ρόλο στις τηλεοπτικές συνήθειες.  Ενδεικτικό είναι πως στο διήμερο ελάχιστες ήταν οι φορές που ο δείκτης τηλεθέασης της Nielsen κινήθηκε άνω του 4%

Το φαινόμενο ήταν πιο έντονο το Σάββατο, καθώς τα κανάλια έκαναν συντήρηση δυνάμεων και πρώτο σε δημοφιλία ήταν επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» σε επανάληψη. Στην ημέρα,  μεταξύ άλλων, ξεχώρισαν το «Moments», αφιερωμένο στον Τάκη Ζαχαράτο, αλλά με τηλεθέαση μόλις 3,8% και ήταν ισοδύναμο με την ελληνική ταινία «Μια τρελή- τρελή σαραντάρα».

Την Κυριακή τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα. Προφανώς ισχυρότερος πόλος έλξης τηλεθέασης ήταν το σόου μεταμφιέσεων και μιμήσεων «Your Face Sound Familiar», ωστόσο «έσκισε» ο Άκης Πετρετζίδης, καθώς αμφότερες οι εκπομπές του ήταν μέσα στην 10άδα και το «Akis Food Tour» ήταν δεύτερο στις τηλεπροτιμήσεις.

Τρίτη επιλογή αλλά με τηλεθέαση μόλις 4,5% ήταν το «Survivor» και τέταρτη το τηλεπαιχνίδη «1% Club».Στα ενδιαφέροντα της ημέρας το πλασάρισμα και των δύο δελτίων ειδήσεων του Alpha στην 10αδα με τις δημοφιλέστερες εκπομπές.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

