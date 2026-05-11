Μπαρτσελόνα: Αποθέωση για την πρωταθλήτρια  Ισπανίας – Η παρέλαση στους δρόμους της Βαρκελώνης (Photos/Video)

Πρωταθλήτρια έβγαλε το El Clasico, για πρώτη φορά στην ιστορία της LaLiga, καθώς η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης έληξε με τους Καταλανούς πρωταθλητές.

Έτσι ήρθε η ώρα για τον… γύρο του θριάμβου στους στους κατάμεστους δρόμους της Βαρκελώνης όπου ποδοσφαιριστές και επιτελείο της ομάδας γνώρισαν την αποθέωση από τους οπαδούς τους.

Η παρέλαση ξεκίνησε στις 18:00 από το Spotify Camp Nou με το ανοικτό λεωφορείο να διασχίζει κεντρικούς δρόμους με κατεύθυνση το Passeig de Gràcia, όπου κορύφωθηκαν οι πανηγυρισμοί μπροστά από το ιστορικό κτίριο του Γκαουντί, La Pedrera.

Στην παρέλαση μετείχε και ο προπονητής της ομάδας, Χάνσι Φλικ, παρά το πένθος του για την απώλεια του πατέρα του που άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Κυριακής (10/5).

Αυτοί που φάνηκε να το απολαμβάνουν περισσότερο ήταν οι δύο Πολωνοί της ομάδας, Λεβαντόφσκι και Σέζνι, που ανέβηκαν στην οροφή του λεωφορείου, με τον Πολωνό γκολκίπερ να κάνει μερικές τζούρες από ηλεκτρονικό τσιγάρο που είχε στα χέρια του.

Στις δηλώσεις που έγιναν μετά όλοι εμφανίστηκαν συγκινημένοι, αφιέρωσαν τον τίτλο στον κόσμο και έδωσαν υπόσχεση για το Champions League.

What a moment! Barcelona players on the open-top bus parading as La Liga champions. 29th title, back-to-back glory, pure Blaugrana magic. The streets are alive with champion mentality and joy! Visca Barça forever! #LaLigaChampions

♥️♥️🔥💪 pic.twitter.com/6iQCcbiged May 11, 2026

Διαβάστε επίσης:

Γιαννακόπουλος: Βάζει τέλος στις φήμες περί ακαταλληλότητας του T-Center για το Final 4

ΑΕΚ: Το ξέσπασμα του Ηλιόπουλου για το πρωτάθλημα και το επινίκιο γλέντι στον Απέργη (Photos/Videos)

ΑΕΚ: Ο δρόμος του «Δικεφάλου» για τα αστέρια του Champions League – Πώς θα βρεθεί στη League Phase











