Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Ρεάλ με 2-0 και κατέκτησε τον τίτλο στη La Liga

Η Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στο ισπανικό ποδόσφαιρο και εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο της La Liga για τη σεζόν 2025/2026. Οι Καταλανοί επικράτησαν με 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καμπ Νου», στο Clasico που ουσιαστικά έκρινε την κορυφή του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Βαρκελώνης εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη μεγάλη ευκαιρία που είχε και πανηγύρισε την κατάκτηση του 29ου πρωταθλήματος στην ιστορία της, τρεις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Το δεύτερο Clasico της χρονιάς αποδείχθηκε καθοριστικό για τη μάχη του τίτλου, με την Μπαρτσελόνα να παρουσιάζεται ανώτερη απέναντι στη μεγάλη της αντίπαλο και να «κλειδώνει» το τρόπαιο μπροστά στους φιλάθλους της, που γέμισαν το γήπεδο για να γιορτάσουν ακόμη μία σπουδαία επιτυχία.

