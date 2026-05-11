Γεωργιάδης: Για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα ο Έλληνας που επαναπατρίζεται – Δεν έχει απολύτως τίποτα

Με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε ότι ο Έλληνας επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επαναπατρίζεται δεν έχει συμπτώματα χανταϊού, αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα.

«Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε από την Ολλανδία μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καραντίνα. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει, εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά», τόνισε ο υπουργός Υγείας, απαντώντας σε σχόλια που έγιναν σε προηγούμενη ανάρτησή του, όπου έκανε λόγο για «συμπατριώτη μας που ασθενεί από τον χανταϊό».

Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία καραντίνα μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 10, 2026

