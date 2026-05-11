search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 01:54
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.05.2026 00:51

Γεωργιάδης: Για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα ο Έλληνας που επαναπατρίζεται – Δεν έχει απολύτως τίποτα

11.05.2026 00:51
hantavirus

Με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε ότι ο Έλληνας επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επαναπατρίζεται δεν έχει συμπτώματα χανταϊού, αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα.

«Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε από την Ολλανδία μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καραντίνα. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει, εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά», τόνισε ο υπουργός Υγείας, απαντώντας σε σχόλια που έγιναν σε προηγούμενη ανάρτησή του, όπου έκανε λόγο για «συμπατριώτη μας που ασθενεί από τον χανταϊό».  

Διαβάστε επίσης:

Χανταϊός: Η Moderna κοντά στην ανάπτυξη εμβολίου mRNA

Χανταϊός: Πόσο κινδυνεύουμε τελικά;

Εγκύκλιος για τα λοιμώδη νοσήματα στα κρουαζιερόπλοια





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
barcelona
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Ρεάλ με 2-0 και κατέκτησε τον τίτλο στη La Liga

hantavirus
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα ο Έλληνας που επαναπατρίζεται – Δεν έχει απολύτως τίποτα

Narges Mohammadi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η φυλακισμένη νομπελίστρια της ειρήνης Μοχαμαντί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Τεχεράνης

zoao-mario
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ για 14η φορά: Πώς κρίθηκε ο τίτλος σε ένα βράδυ-θρίλερ, ΟΣΦΠ και ΠΑΟΚ θα παλέψουν για τη 2η θέση

seismos_2004_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κω

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας «τελειώνει» τους παλιούς συντρόφους – Καινούργια πρόσωπα φτιάχνουν το κόμμα του, οι 25 της «νέας φρουράς»

putin 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν προαναγγέλλει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία – Γιατί τώρα, τι σχεδιάζει, τι βλέπουν Κίεβο και Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 01:27
barcelona
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Ρεάλ με 2-0 και κατέκτησε τον τίτλο στη La Liga

hantavirus
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα ο Έλληνας που επαναπατρίζεται – Δεν έχει απολύτως τίποτα

Narges Mohammadi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η φυλακισμένη νομπελίστρια της ειρήνης Μοχαμαντί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Τεχεράνης

1 / 3