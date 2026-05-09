Χανταϊός: Πόσο κινδυνεύουμε τελικά;

Ήταν 6 Μαΐου του 2023 όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε το τέλος της πανδημίας του Covid-19, που για περισσότερα από τρία χρόνια είχε προκαλέσει περίπου 764 εκατομμύρια κρούσματα παγκοσμίως και 6.870.000 θανάτους. Παράλληλα, η σκληρή και για πολλούς επώδυνη καραντίνα, ο φόβος για τον άγνωστο «ιό-φονιά», οι συνωμοσιολογίες και η αμφισβήτηση των ειδικών είχαν «ανοίξει βαθιές πληγές» στις ψυχές εκατομμύριων ανθρώπων, εκ των οποίων πολλοί ακόμα και σήμερα δεν έχουν ξεπεράσει. Η είδηση, λοιπόν, για ένα νέο ιό που έχει σκοτώσει τρεις από τους επιβάτες που ταξίδευαν με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, μετά τον απόπλου του από την Αργεντινή, έχει προκαλέσει δικαιολογημένα τον τρόμο σε πολλούς ανθρώπους.

Μάλιστα το γεγονός ότι η ανακοίνωση αυτών των περαστικών γίνεται Μάϊο -τον ίδιο μήνα που πριν από τρία χρόνια ο ΠΟΥ έληξε την πανδημία του κορωνοϊού- δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, ιδιαίτερα σε όσους παρασύρονται από τις γνωστές θεωρίες συνομωσίας.

Και τα ερωτήματα που τριγυρνάνε στο μυαλό πολλών από εμάς είναι: Άραγε μας λένε την αλήθεια; Μήπως ο χανταϊός προκαλέσει τη νέα πανδημία; Και τελικά ποσό κινδυνεύουμε από αυτό τον ιό;

Για να μην ανοίξουν και άλλες «πληγές» στις ψυχές των ανθρώπων καλό είναι αυτή τη φορά να είμαστε ψύχραιμοι και κυρίως ενημερωμένοι. Και αυτό επειδή ο χανταϊός δεν είναι νέος ιός.

Οι λοιμώξεις από τους χανταϊούς δεν είναι καινούργιες. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 περίπου 3.000 στρατιώτες των ενωμένων εθνών που ήταν σε αποστολή στην Κορέα παρουσίασαν αιμορραγικό πυρετό εξαιτίας λοίμωξης από ένα τέτοιο ιό.

Ο αιτιολογικός παράγοντας απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1977 από το συγκεκριμένο τρωκτικό και ονομάστηκε Ιός Hantaan. Έκτοτε περισσότεροι από 20 χαντάϊοι έχουν απομονωθεί από διάφορα τρωκτικά στην Ασία, Ευρώπη και Αμερική.

Τα παραπάνω αναφέρονται στη μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2000 από τους ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τους Γιώργο Μιλτιάδου, Ρήγα Καλαϊτζίδη, Μωυσή Ελισάφ και Κώστα Σιαμπούλο.

Η επιδημία Χανταϊού στην Ήπειρο

Αφορμή για τη μελέτη αυτή στάθηκε μια επιδημία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ήπειρο το 1985. Σύμφωνα με την έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Βορειοδυτική Ελλάδα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τον ιό ήδη από τη δεκαετία του 1980. Αναλυτικά ορισμένες ενδημικές περιοχές στη βορειοδυτική Ελλάδα παρατηρείται αυξημένη επίπτωση αντισωμάτων κατά του ιού.

Το 1985 περιεγράφηκε επιδημία της νόσου στην περιοχή της Ηπείρου όταν οκτώ περιστατικά αιμορραγικού πυρετού με νεφρική προσβολή νοσηλεύθηκαν στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Ο υπεύθυνος αιτιολογικός παράγοντας ήταν στέλεχος του ιού Hantaan. Συγκεκριμένα, οκτώ ασθενείς νοσηλεύθηκαν στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων με συμπτώματα αιμορραγικού πυρετού με νεφρική συμμετοχή, ενώ μέχρι το 1990 είχαν διαγνωστεί ακόμη 24 περιστατικά.

Οι ασθενείς ήταν κυρίως ξυλοκόποι, γεωργοί και κτηνοτρόφοι που ζούσαν σε ορεινές περιοχές και η μολύνθηκαν από τρωκτικά.

Η ίδια μελέτη αναφέρει πως μέχρι το 1990 αναφέρθηκαν άλλα 24 περιστατικά στη Δυτική Ελλάδα. Έκτοτε αναφέρονται σποραδικά κρούσματα της νόσου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ότι σε ορισμένες ενδημικές περιοχές της Βορειοδυτικής Ελλάδας η επίπτωση αντισωμάτων κατά του ιού ήταν αυξημένη (4%).

Σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, στην Ελλάδα από το 2019 μέχρι το 2023 έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα χανταϊού, με τα περισσότερα να εντοπίζονται το 2021, ενώ το 2022 υπήρξαν μηδενικά κρούσματα.

Καθησυχαστικός πρόεδρος του ΕΟΔΥ

Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, στις 5 Μαΐου ήταν καθησυχαστικός. Εξήγησε ότι η μεταδοτικότητα του Χανταϊού δεν έχει καμία σχέση με τις εκτεταμένες μεταδοτικότατες που έχουν ο κορωνοϊός, η γρίπη ή και της ιλαράς.

Επίσης ξεκαθάρισε «δεν κινδυνεύουμε από πανδημία» και ενημέρωσε πως στην Ελλάδα, κάθε χρόνο από το 2004 -οπότε και επιτηρείται το νόσημα- καταγράφονται ένα έως δύο περιστατικά, ενώ υπήρξε και χρονιά με τέσσερα κρούσματα λοίμωξης από χανταϊό.

Τι λέει ο ΠΟΥ

Η Μαρία Βαν Κερχόβε, επιδημιολόγος μολυσματικών ασθενειών Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε συνέντευξη Τύπου, την περασμένη Πέμπτη 7 Μαΐου, επεσήμανε σε όλους τους τόνους ότι ο χανταϊός δεν έχει αναλογίες με την έναρξη της πανδημίας Covid-19

«Δεν βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση όπως πριν από έξι χρόνια. Θέλω να είμαι κατηγορηματική. Δεν πρόκειται για SARS-CoV-2. Δεν είναι η αρχή μιας πανδημίας Covid. Πρόκειται για ένα ξέσπασμα που βλέπουμε σε ένα πλοίο» όπως είπε κατηγορηματικά.

Η ίδια ανέφερε ότι ο χανταϊός δεν μεταδίδεται με τον ίδιο τρόπο όπως οι κορωνοϊοί, αλλά περισσότερο μέσω «στενής, προσωπικής επαφής».

Μάλιστα ο ΠΟΥ έκανε στις 6 Μάιου μια λεπτομερή ανάρτηση (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hantavirus) αναφορικά με τον Χανταϊό όπου εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια τι είναι η νόσος, πως μεταδίδεται, εάν υπάρχει θεραπεία και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Τι είναι οι χανταϊοί

Πρόκειται για μια ομάδα ιών που μεταφέρονται από τρωκτικά και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες στους ανθρώπους.

Οι άνθρωποι συνήθως μολύνονται μέσω επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή μέσω των ούρων, των περιττωμάτων ή του σάλιου τους.

Ο ιός των Άνδεων , που εντοπίζεται στη Νότια Αμερική, είναι ένας γνωστός σήμερα ιός hantavirus για τον οποίο έχει τεκμηριωθεί περιορισμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ των επαφών.

Στην Ευρώπη και την Ασία, οι χανταϊοί προκαλούν αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο (HFRS).

Φορτίο ασθένειας

Οι λοιμώξεις από ιό Hantavirus είναι σχετικά σπάνιες παγκοσμίως, αλλά σχετίζονται με ποσοστό θνησιμότητας <1–15% στην Ασία και την Ευρώπη και έως 50% στην Αμερική. Παγκοσμίως, εκτιμάται ότι από 10.000 έως και πάνω από 100.000 λοιμώξεις συμβαίνουν κάθε χρόνο , με το μεγαλύτερο φορτίο στην Ασία και την Ευρώπη.

Στην Ευρώπη, αναφέρονται αρκετές χιλιάδες κρούσματα κάθε χρόνο, κυρίως από τις βόρειες και κεντρικές περιοχές όπου κυκλοφορεί ο ιός Puumala .

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν αναφέρει λιγότερα από 1.000 κρούσματα, ενώ χώρες της Νότιας Αμερικής όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Χιλή και η Παραγουάη αναφέρουν μικρό αριθμό κρουσμάτων ετησίως. Παρά τη χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης, το HCPS έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, συνήθως μεταξύ 20% και 40%, καθιστώντας το μια ασθένεια που προκαλεί μεγάλη ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

Μετάδοση

Η μετάδοση των ιών hantavirus στους ανθρώπους συμβαίνει μέσω επαφής με μολυσμένα ούρα, περιττώματα ή σάλιο μολυσμένων τρωκτικών. Η μόλυνση μπορεί επίσης να συμβεί, αν και λιγότερο συχνά, μέσω τσιμπημάτων τρωκτικών.

Συμπτώματα και κλινική εικόνα

Στους ανθρώπους, τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται μεταξύ μίας και οκτώ εβδομάδων μετά την έκθεση, ανάλογα με τον τύπο του ιού, και συνήθως περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους και γαστρεντερικά συμπτώματα όπως κοιλιακό άλγος, ναυτία ή έμετο.

Στο HCPS, η νόσος μπορεί να εξελιχθεί ταχέως σε βήχα, δύσπνοια, συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες και σοκ.

Στο HFRS, τα μεταγενέστερα στάδια μπορεί να περιλαμβάνουν χαμηλή αρτηριακή πίεση, αιμορραγικές διαταραχές και νεφρική ανεπάρκεια.

Διάγνωση

Η έγκαιρη διάγνωση της λοίμωξης από ιούς χανταϊού μπορεί να είναι δύσκολη, επειδή τα πρώιμα συμπτώματα είναι κοινά με άλλες πυρετώδεις ή αναπνευστικές ασθένειες, όπως η γρίπη, η COVID-19, η ιογενής πνευμονία, η λεπτοσπείρωση, ο δάγκειος πυρετός ή η σήψη.

Δυστυχώς δεν υπάρχει αδειοδοτημένη ειδική αντιιική θεραπεία ή εμβόλιο για τη λοίμωξη από ιό hantavirus.

