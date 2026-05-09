Τάσος Ροζολής (ΣΕΚΠΥ) στο DEFEAConference 2026: Αναγκαία μόνιμη κυβερνητική δομή και θεσμική κατοχύρωση του 25% εγχώριας συμμετοχής

Την ανάγκη θεσμικής θωράκισης και στρατηγικής αναβάθμισης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας υπογράμμισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), Τάσος Ροζολής, κατά την έναρξη του DEFEA Conference 2026.

Όπως ανέφερε, η συζήτηση για την άμυνα έχει πλέον υπερβεί τα εθνικά σύνορα, ενώ χαρακτήρισε το συνέδριο ως ένα αναγκαίο «reality check» για τον κλάδο. Αναφερόμενος στην πρόταση για Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση και στις σχετικές τοποθετήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, σημείωσε ότι η ανάγκη επανεξοπλισμού της Ευρώπης δεν αποτελεί συγκυριακή εξέλιξη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά μόνιμη δομική μεταβολή.

«Η Ευρώπη αλλάζει επίπεδο με εργαλεία όπως το EDIP και το SAFE, εστιάζοντας πλέον στην παραγωγή, την κλίμακα και την αυτάρκεια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ευκαιρίες θα αξιοποιηθούν από όσους είναι έτοιμοι να τις διεκδικήσουν θεσμικά και βιομηχανικά.

Η ελληνική συμμετοχή στο EDF

Ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ αναφέρθηκε και στις επιδόσεις της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο European Defence Fund (EDF) 2025, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα κατέλαβε την πέμπτη θέση στην Ευρώπη, με συμμετοχή σε 35 από τις 57 εγκεκριμένες δράσεις.

Όπως είπε, ο ΣΕΚΠΥ αριθμεί πλέον περισσότερες από 300 εταιρείες-μέλη, ενώ τόνισε ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία συμμετέχει πλέον όχι μόνο ως εταίρος αλλά και ως συντονιστής σε πολυεθνικά σχήματα.

Πρόταση για μόνιμη κυβερνητική δομή

Παράλληλα, ο κ. Ροζολής υποστήριξε την ανάγκη θεσμικής συνεννόησης μεταξύ Πολιτείας και βιομηχανίας. Χαιρέτισε τη δημιουργία του ΕΛΚΑΚ ως θετική εξέλιξη και αναφέρθηκε στον στόχο για 25% εγχώρια συμμετοχή στα εξοπλιστικά προγράμματα.

Ωστόσο, έθεσε ως αναγκαίες προϋποθέσεις:

τη δημιουργία μόνιμης και διακριτής κυβερνητικής δομής για την αμυντική βιομηχανία,

τη θεσμική κατοχύρωση του 25% εγχώριας συμμετοχής,

την ουσιαστική και ρυθμισμένη ένταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα εξοπλιστικά προγράμματα.

«Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να συμμετέχει. Το διακύβευμα πλέον είναι αν θα συμμετέχει διαμορφώνοντας όρους και όχι απλώς ακολουθώντας τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορά στην Κύπρο

Παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ αναφέρθηκε και στη συγκρότηση του Κυπριακού Συμβουλίου Αμυντικής Βιομηχανίας, χαρακτηρίζοντάς το παράδειγμα πολιτικής βούλησης.

Κλείνοντας την ομιλία του, σημείωσε ότι «η άμυνα δεν είναι μόνο δαπάνη, αλλά βιομηχανική πολιτική και εργαλείο εθνικής ισχύος», προσθέτοντας ότι «ισχυρή αμυντική βιομηχανία σημαίνει ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, ισχυρή Ελλάδα και ισχυρή Ευρώπη».

