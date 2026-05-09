ΟΛΠ: Αύξηση εσόδων και ιστορικό ρεκόρ EBITDA το 2025 με μέρισμα 1,896 ευρώ

Ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε έσοδα και λειτουργική κερδοφορία κατέγραψε η ΟΛΠ Α.Ε. για τη χρήση του 2025, ενισχυμένη από τη δυναμική πορεία της κρουαζιέρας και της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, ενώ η διοίκηση προτείνει μέρισμα 1,896 ευρώ ανά μετοχή.

Τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο Euronext Athens από στελέχη της εταιρείας με επικεφαλής τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο, Άγγελο Καρακώστα. Ακολούθησε συζήτηση με θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές των δραστηριοτήτων του λιμένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 250,8 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένα κατά 8,6% σε σύγκριση με τα 230,9 εκατ. ευρώ του 2024. Τα EBITDA ανήλθαν σε 132,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 2,2% και καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 86,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 1,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η διοίκηση της εταιρείας πρότεινε τη διανομή μερίσματος 1,896 ευρώ ανά μετοχή, διατηρώντας τη μερισματική πολιτική απόδοσης του 55% των καθαρών κερδών προς τους μετόχους.

Ιδιαίτερα ισχυρές ήταν οι επιδόσεις της κρουαζιέρας, με τον αριθμό επιβατών να φθάνει σε ιστορικό ρεκόρ 1,86 εκατομμυρίων, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Πειραιά ως βασικού κόμβου κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων της προβλήτας Ι καταγράφηκε ρεκόρ διακίνησης με 664.581 TEU.

Αντίθετα, ο τομέας της ακτοπλοΐας παρουσίασε μείωση εσόδων κατά 28,4%, εξέλιξη που αποδίδεται στη μείωση των λιμενικών τελών από τον Μάιο του 2025, έπειτα από σχετικό αίτημα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η πρωτοβουλία είχε στόχο τη συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με την εταιρεία να ανταποκρίνεται στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η ΟΛΠ Α.Ε. σημειώνει ότι συνεχίζει την υλοποίηση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και του αναπτυξιακού ρόλου του λιμένα σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

