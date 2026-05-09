Αλέξης Τσίπρας: Eπιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων

Τις τράπεζες έβαλε στο στόχαστρο της κριτικής του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στα social media, σήμερα Σάββατο (9.5.26).

«Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχανε κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους, στην πλειοψηφία τους ξένα funds, μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ήτανε μια κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Ακολούθως εξηγεί που οφείλεται η αυξημένη κερδοφορία των τραπεζών: «Πάμε να δούμε γιατί. Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογκες χρεώσεις και προμήθειες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές.

Η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας, είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους.

Και όλα αυτά ενώ δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία. Για να πάρει κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη από δανεισμό».

Κλείνοντας καταθέτει τις δικές του προτάσεις:

«Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά; Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Με την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Με μια δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά; Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία».

