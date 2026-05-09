Γεωργιάδης: Από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι πρόωρες εκλογές

«Από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι πρόωρες εκλογές», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα» στον ΣΚΑΪ με τη Φαίη Μαυραγάννη, ο υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε για τα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

Αρχικά, σχολιάζοντας όσα προηγήθηκαν στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ανέφερε πως «όλοι οι δημοσιογράφοι περιμένανε ότι θα γίνει σκοτωμός στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αντί να γίνει σκοτωμός, έγινε 6,5 ώρες μια καταπληκτική συζήτηση».

Αναφερόμενος σε δικές του φράσεις για υπουργούς που δεν βγαίνουν μπροστά, αλλά και στις αιχμές που άφησε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στην ΚΟ, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως «μου αρέσει το στιλ των πολιτικών που είναι πιο μαχητικοί και που μπαίνουν στη ”φωτιά”, σε κάποιους άλλους μπορεί να αρέσουν πιο πολύ οι ατσαλάκωτοι και οι κρυμμένοι».

«Ούτε με υπουργούς υπήρχε ένταση ούτε τίποτα. Σε μια κουβέντα λέει ο καθένας μας την άποψή του. Εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον κανενός συναδέλφου μου. Μου αρέσει το στιλ των πολιτικών που είναι πιο μαχητικοί και που μπαίνουν στη φωτιά, σε κάποιους άλλους μπορεί να αρέσουν πιο πολύ οι ατσαλάκωτοι και οι κρυμμένοι», πρόσθεσε.

Σχετικά με το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην έναρξη της διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στο φαρμακείο της γειτονιάς.

«Χθες πήγα σε ένα ιδιωτικό φαρμακείο στη Νέα Ερυθραία όπου ένας συμπολίτης μας με σκλήρυνση κατά πλάκας πήγε για πρώτη φορά να πάρει τα φάρμακά του, όχι περιμένοντας δύο ώρες στην ουρά του φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ, αλλά παίρνοντας από το φαρμακείο που ήταν δίπλα στο σπίτι του και με το οποίο έχει συνεργασία», τόνισε ο υπουργός.

