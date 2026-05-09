Σήμερα το 40ήμερο μνημόσυνο της Μαρινέλλας

Στο κοιμητήριο Κηφισιάς τελείται το μνημόσυνο των 40 ημερών από την απώλεια της αγαπημένης Μαρινέλλας.

Οι συγγενείς, φίλοι και αγαπημένοι της άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη της.

Η Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου, άφησε πίσω της μια κληρονομιά γεμάτη αγάπη, προσφορά και αξέχαστα τραγούδια.

Το πνεύμα της συνεχίζει να ζει στις καρδιές όλων όσοι την γνώρισαν και την αγαπούσαν.

