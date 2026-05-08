ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 19:53
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

08.05.2026 19:10

Δικηγόρος Μπαλντόνι για Μπλέικ Λάιβλι: «Κατέληξε σε συμβιβασμό επειδή φοβόταν να καταθέσει στη δίκη»

Σε νέες δηλώσεις για τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι προχώρησε ο δικηγόρος του τελευταίου, υποστηρίζοντας πως η ηθοποιός οδηγήθηκε σε συμβιβασμό επειδή δεν επιθυμούσε να βρεθεί στο εδώλιο του μάρτυρα.

Ο Μπράιαν Φρίντμαν, μιλώντας στο TMZ την Πέμπτη 7 Μαΐου, ισχυρίστηκε πως η πρωταγωνίστρια του «It Ends With Us» φοβόταν την αντεξέταση στη δίκη. «Ένας από τους λόγους για τους οποίους η Μπλέικ κατέληξε σε συμβιβασμό είναι επειδή φοβόταν να ανέβει στο εδώλιο του μάρτυρα στη δίκη», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Δεν ήθελε να βρεθεί αντιμέτωπη με αντεξέταση από κανέναν, επειδή αυτό θα την υποχρέωνε να πει την αλήθεια», υποστήριξε.

Ο ίδιος συνέχισε εξαπολύοντας νέες κατηγορίες εις βάρος της ηθοποιού, αναφέροντας: «Η Μπλέικ είπε ψέματα ότι ζήτησε από τη Sony να καταστρέψει τα dailies. Είπε ψέματα ότι δεν ζήτησε ποτέ από τη συγγραφέα του “It Ends With Us”, Κολίν Χούβερ, να κάνει unfollow τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Στην κατάθεσή της, η Κολίν είπε ότι η Μπλέικ της ζήτησε να τον κάνει unfollow. Και υπήρχαν κι άλλα ψέματα».

«Μια δίκη θα αποκάλυπτε τα ψέματά της»

Οι δηλώσεις του Φρίντμαν έγιναν ενώ η Λάιβλι εξακολουθεί να διεκδικεί αμοιβές δικηγόρων και αποζημιώσεις που σχετίζονται με την ανταγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει ο Μπαλντόνι εναντίον της, η οποία απορρίφθηκε τον περασμένο Ιούνιο.

Ο δικηγόρος του ηθοποιού και σκηνοθέτη σχολίασε ακόμη την έκβαση της 18μηνης νομικής διαμάχης, λέγοντας: «Η ουσία είναι ότι η Μπλέικ κατέθεσε αξίωση για 300 εκατομμύρια δολάρια και τελικά δεν πήρε τίποτα». Παράλληλα πρόσθεσε: «Αν αυτό είναι ηχηρή νίκη, τότε πώς μοιάζει η ήττα;».

Στη συνέχεια επανήλθε με νέες αιχμές, δηλώνοντας: «Αν το κάνει αυτό για τους επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής παρενόχλησης και αντιποίνων, όπως λέει, τότε γιατί δεν ανεβαίνει στο εδώλιο στη δίκη για να το αποδείξει στον κόσμο; Μια δίκη θα αποκάλυπτε τα ψέματά της και ολόκληρη τη δυσφημιστική εκστρατεία για την οποία μιλούσε στις συνεντεύξεις που έδωσε».

Από την πλευρά της, η νομική ομάδα της Λάιβλι απάντησε μέσω TMZ, σχολιάζοντας πως πιθανότατα ο Μπαλντόνι «δεν είναι πλέον “εκστασιασμένος” με τον συμβιβασμό».

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές έγινε γνωστή πριν από λίγες ημέρες, μόλις δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη δίκη της 18ης Μαΐου. Είχε προηγηθεί, έναν μήνα νωρίτερα, η απόφαση δικαστή να απορρίψει τις 10 από τις 13 αξιώσεις που είχε καταθέσει η Λάιβλι εις βάρος του Μπαλντόνι.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

