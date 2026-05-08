«Απολαύστε το»: Γιατί τώρα οι «αποκαλύψεις» Τραμπ για τα UFO – Ο πόλεμος στο Ιράν, το μάτι του… Σάουρον και οι… εξωγήινοι στο Αιγαίο

Οι αξιωματούχοι του Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσαν την Παρασκευή την πρώτη τους παρτίδα αποχαρακτηρισμένων αρχείων που σχετίζονται με άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, ακολουθώντας την οδηγία του Αμερικανού προέδρου για δημοσίευση εγγράφων που ήταν από καιρό απόρρητα. Αναφορές ακόμη και από την Ελλάδα περιλαμβάνονται στα δεκάδες αρχεία για τα UFO. Γιατί όμως τώρα;

Το Υπουργείο Πολέμου, το FBI, η NASA και άλλες υπηρεσίες δημοσίευσαν φωτογραφίες, βίντεο και άλλα έγγραφα, που κυμαίνονται από πιξελιασμένα βίντεο που δείχνουν αντικείμενα που οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες λένε ότι παραμένουν ανεξήγητα έως συνεντεύξεις με αυτόπτες μάρτυρες. Τα αρχεία δημοσιεύτηκαν στο WAR.GOV/UFO, με τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους να δεσμεύονται να προσθέτουν περισσότερα αρχεία σε σταθερή βάση καθώς αποχαρακτηρίζονται.

Περισσότερα από 160 αρχεία αναρτήθηκαν στην ειδική σελίδα που δημιούργησε για τον σκοπό αυτόν το Πεντάγωνο. Μεταξύ αυτών είναι ένας φάκελος που χρονολογείται από τον Δεκέμβριο του 1947 και περιέχει μια σειρά αναφορές σε «ιπτάμενους δίσκους».

«Η επιμονή και η πρόσφατη πληθώρα αναφορών από παρατηρητές σχετικά με αυτά τα φαινόμενα συνεχίζουν να καθιστούν το ζήτημα αυτό ένα θέμα έντονου προβληματισμού» αναφέρεται σε ένα από τα έγγραφα.

Μια έκθεση της υπηρεσίας πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας με την ένδειξη «άκρως απόρρητη», από το επόμενο έτος, μιλάει για αναφορές για «άγνωστης ταυτότητας αεροσκάφη» και «ιπτάμενους δίσκους». «Εδώ και αρκετό καιρό, οι επαναλαμβανόμενες αναφορές για ιπτάμενους δίσκους μας ανησυχούν», προσθέτουν οι συγγραφείς της έκθεσης.

Ο Πρόεδρος επικεντρώνεται στην γνωστοποίηση των πληροφοριών στο κοινό, το οποίο μπορεί τελικά να αποφασίσει για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα αρχεία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άνν Κέλι σε ανακοίνωσή της. «Ο αμερικανικός λαός ζήτησε και ο Πρόεδρος Τραμπ το έκανε – απολαύστε το!»

Ο Τραμπ έδωσε επίσης εντολή στους Αμερικανούς να «διασκεδάσουν» με τα αρχεία σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social. «Ενώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να είναι διαφανείς σε αυτό το θέμα, με αυτά τα νέα Έγγραφα και Βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του. «ΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;». Διασκεδάστε και Απολαύστε το!», έγραψε ο πρόεδρος.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η δημοσίευση της Παρασκευής θα προωθούσε σημαντικά την κατανόηση των ασυνήθιστων φαινομένων από το κοινό, μετά από δεκαετίες με υποστηρικτές να ζητούν πλήρη διαφάνεια και σκεπτικιστών που υποστήριζαν ότι μπορεί να υπάρχουν εξηγήσεις για ορισμένες από τις θεάσεις.

Η δημοσίευση έρχεται επίσης μετά από χρόνια ειδησεογραφικών αναφορών και κυβερνητικών ανακοινώσεων που έχουν μετατοπίσει την προθυμία των αξιωματούχων να ασχοληθούν ανοιχτά με την πιθανότητα εξωγήινης ζωής. Ξεκινώντας από το 2017, οι New York Times και άλλα μέσα ενημέρωσης έχουν δημοσιεύσει αναφορές για μυστικά ομοσπονδιακά προγράμματα που έχουν μελετήσει ασυνήθιστα, φαινομενικά ανεξήγητα φαινόμενα. Κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν δημοσιεύσει βίντεο αεροσκαφών που φαίνονταν να αψηφούν τους νόμους της φυσικής. Ακόμη και προηγούμενοι πρόεδροι έχουν παραδεχτεί τα ερωτηματά τους σχετικά με πιθανές συγκαλύψεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Μερικοί από τους συμμάχους του Τραμπ στο Κογκρέσο και εκτός κυβέρνησης τον είχαν πιέσει να δημοσιεύσει τα αρχεία, αλλά παραδέχτηκαν τις ανησυχίες τους.

Κίνηση αντιπερισπασμού;

«Αυτό που δεν βγάζει εντελώς νόημα είναι, γιατί τώρα η αποκάλυψη;» Ο podcaster Joe Rogan δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη με τον βουλευτή Tim Burchett (Ρεπουμπλικάνος-Τενεσί), έναν σύμμαχο του Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι πιστεύει στην πιθανότητα εξωγήινης ζωής. Ο Rogan υπονόησε ότι η χρονική στιγμή θα μπορούσε να συνδεθεί με την αντιδημοφιλή απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν. «Χρειαζόμαστε κάτι για να μας αποσπάσει την προσοχή».

«Δεν νομίζω ότι τον νοιάζει να προσπαθεί να βγάλει τους πάντες εκτός στόχου αποκαλύπτοντας UFO. … Νομίζω ότι απλώς θέλει να το δημοσιοποιήσει», απάντησε ο Burchett στη συνέντευξη.

Ο Burchett δήλωσε την Παρασκευή: «Υποστηρίζω πλήρως και είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ που τήρησε τον λόγο του και είναι ο πρόεδρος της διαφάνειας και της αποκάλυψης».

«Θα ήθελα να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι η διαφάνεια δεν θα συμβεί μονομιάς, θα χρειαστεί λίγος χρόνος», είπε.

Επικριτές της κυβέρνησης ωστόσο χαρακτήρισαν την κίνηση αυτή αντιπερισπασμό για να απομακρύνει τα φώτα από τα πολιτικά προβλήματα του Τραμπ, τον αντιδημοφιλή πόλεμο στο Ιράν και την πίεση για τη δημοσιοποίηση περαιτέρω αρχείων που αφορούν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν. «Πραγματικά δεν με νοιάζουν τα αρχεία για τα UFO. Απλώς δεν με νοιάζουν. Έχω σιχαθεί τόσο πολύ την προπαγάνδα του ‘κοιτάξτε το λαμπερό αντικείμενο’» έγραψε στο X η πρώην Ρεπουμπλικανή βουλευτής, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Τις τελευταίες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος μόλις είχε καταλάβει ότι… έχασε τον πόλεμο, που αφρόνως είχε ξεκινήσει παρασυρόμενος από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και την ανάγκη του να σκεπαστεί η εμπλοκή του στο σκάνδαλο Επστάιν, όπως επισημαίνουν εξαιρετικοί αναλυτές εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέντε μέρες αργότερα μάλιστα, στις 8 Απριλίου, ο Τραμπ συμφωνούσε στην πρώτη εκεχειρία με το Ιράν. Και έκτοτε δίνει μόνος του παρατάσεις στην εκεχειρία αυτή, όποια κι αν είναι η αντίδραση της Τεχεράνης. Στην πραγματικότητα δηλαδή έχει σταματήσει την επίθεση υπό τον βαρύγδουπο τίτλο «Επική Οργή» που είχε ξεκινήσει στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με το Ισραήλ. Και προσπαθεί να πείσει το Ιράν μήπως προκύψει κάποια συμφωνία για το εμπλουτισμένο ουράνιο, ώστε μαζί με τα γνωστά φληναφήματα στα οποία επιδίδεται, να εμφανιστεί ότι… κέρδισε τον πόλεμο.

Είναι ακριβώς αυτό που έχουν γράψει εδώ και πολλές εβδομάδες τα μεγάλα αμερικανικά μέσα ότι ο Τραμπ είναι σε αδιέξοδο (η πολεμική επιχείρηση που ξεκίνησε είναι σε αδιέξοδο) και αναζητά τρόπο διαφυγής.

Και ξαφνικά ενδιαφέρον για τους εξωγήινους

«Ο αμερικανικός λαός μπορεί πλέον να έχει άμεση πρόσβαση στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία UAP της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», έγραψε το υπουργείο Πολέμου στο X, αναφερόμενο σε «Unidentified Anomalous Phenomena» (UAP), τον σύγχρονο όρο για τα UFO. «Τα τελευταία βίντεο, φωτογραφίες και πρωτότυπα έγγραφα UAP από ολόκληρη την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται όλα σε ένα μέρος – δεν απαιτείται άδεια».

Το ενδιαφέρον και οι εικασίες για τους εξωγήινους αναζωπυρώθηκαν τον Φεβρουάριο, αφού ο πρώην Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε σε ένα podcast ότι οι εξωγήινοι είναι «πραγματικοί, αλλά δεν τους έχω δει». Αργότερα διευκρίνισε, λέγοντας: «Δεν είδα καμία απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας».

Λίγο αργότερα, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες εντολή να «ξεκινήσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή, αγνώστου ταυτότητας εναέρια φαινόμενα (UAP) και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (UFO)».

Την Παρασκευή, ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Ισαάκμαν, επαίνεσε τον Τραμπ για την «προσπάθεια να φέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στον αμερικανικό λαό σχετικά με τα άγνωστα φαινόμενα».

«Θα παραμείνουμε ειλικρινείς σχετικά με αυτό που γνωρίζουμε ότι είναι αλήθεια, αυτό που δεν έχουμε ακόμη κατανοήσει και όλα όσα μένουν να ανακαλυφθούν», δήλωσε ο Ισαάκμαν σε μια ανάρτηση στο X. «Η εξερεύνηση και η αναζήτηση της γνώσης είναι βασικές για την αποστολή της NASA καθώς προσπαθούμε να ξεκλειδώσουμε τα μυστικά του σύμπαντος».

Η συλλογή των εγγράφων φιλοξενείται στη διεύθυνση WAR.GOV/UFO κι έχει μια έντονα ρετρό αισθητική, με ασπρόμαυρες στρατιωτικές εικόνες ιπτάμενων αντικειμένων να εμφανίζονται στη σελίδα και δηλώσεις με γραμματοσειρά… γραφομηχανής. Η πρώτη δημοσίευση περιλαμβάνει 162 αρχεία, όπως παλιά τηλεγραφήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, έγγραφα του FBI και αντίγραφα από τη NASA επανδρωμένων πτήσεων στο διάστημα. Πρόκειται για 120 αρχεία PDF, 28 βίντεο και 14 εικόνες

Ένα έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς μια συνέντευξη του FBI με κάποιον που αναγνωρίστηκε ως πιλότος drone, ο οποίος, τον Σεπτέμβριο του 2023, ανέφερε ότι είδε ένα «γραμμικό αντικείμενο» με φως αρκετά φωτεινό για να «δει ζώνες μέσα στο φως» στον ουρανό.

«Το αντικείμενο ήταν ορατό για πέντε έως δέκα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια το φως έσβησε και το αντικείμενο εξαφανίστηκε», σύμφωνα με τη συνέντευξη του FBI.

Ένα άλλο αρχείο είναι μια φωτογραφία της NASA από την αποστολή Apollo 17 το 1972, που δείχνει τρεις κουκκίδες σε τριγωνικό σχηματισμό.

NASA-UAP-VM6, Απόλλων 17, 1972 – Από την αποστολή Apollo 17 στη Σελήνη. Στο κίτρινο πλαίσιο περιέχει μια μεγεθυμένη περιοχή της αρχικής φωτογραφίας στην οποία τρία φώτα είναι ορατά πάνω από το σεληνιακό έδαφος.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν επίσης ένα αντίγραφο της NASA με τους αστροναύτες να συζητούν αυτήν την παρατήρηση και άλλα φαινόμενα που είδαν, αναγνωρίζοντας την πιθανότητα οι θεάσεις να σχετίζονται με εξαρτήματα του διαστημοπλοίου τους.

Το μάτι του Σάουρον

Σε άλλο έγγραφο συνοψίζονται οι δηλώσεις επτά κυβερνητικών υπαλλήλων οι οποίοι ανέφεραν, ξεχωριστά, ότι παρατήρησαν «πολλά ανώμαλα φαινόμενα αγνώστου ταυτότητας» στις ΗΠΑ, το 2023.

«Η αξιοπιστία των μαρτύρων, καθώς και δυνητικά ανώμαλος χαρακτήρας των ίδιων των γεγονότων, καθιστά αυτήν την έκθεση μια από τις πιο πειστικές, μεταξύ εκείνων που έχει επί του παρόντος στην κατοχή του το AARO», το γραφείο του Πενταγώνου που έχει την αρμοδιότητα να ερευνά τέτοια φαινόμενα, αναφέρεται στην περιγραφή του φακέλου.

Σε ένα συμβάν, τρεις ομάδες ομοσπονδιακών αστυνομικών είπαν, ξεχωριστά η μία από την άλλη, ότι είδαν «πορτοκαλί σφαίρες στον ουρανό» από τις οποίες έβγαιναν ή εκτοξεύονταν μικρότερες, κόκκινες «σφαίρες».

Σε άλλη περίπτωση, δύο ομοσπονδιακοί πράκτορες είπαν ότι παρατήρσαν «μια πορτοκαλιά, φωτεινή σφαίρα (…) κοντά σε μια βραχώδη κορυφή». Η μαρτυρία τους συνοδεύεται από ένα σκίτσο: ένας πορτοκαλοκόκκινος κύκλος που τον τέμνεται από μια κίτρινη γραμμή. Το αντικείμενο περιγράφεται σαν «το μάτι του Σάουρον από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, αλλά χωρίς την κόρη».

Από βίντεο που τραβήχτηκε κοντά στα ΗΑΕ με αναφερόμενα UAPDOW-UAP-PR26, Unresolved UAP Report, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Οκτώβριος 2023

Από βίντεο που ένας στρατιωτικός χειριστής των ΗΠΑ ανέφερε ότι έδειχνε άγνωστο αντικείμενο να πετάει μπροστά στην οθόνη του DOW-UAP-PR19, Ανεπίλυτη έκθεση UAP, Μέση Ανατολή, Μάιος 2022

Η Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ υπέβαλε έκθεση για ένα άγνωστο φαινόμενο που αποτελούνταν από βίντεο διάρκειας ενός λεπτού και 39 δευτερολέπτων από έναν αισθητήρα υπέρυθρων σε μια στρατιωτική πλατφόρμα των ΗΠΑ το 2024.

Η Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ υπέβαλε έκθεση για ένα άγνωστο ανώμαλο φαινόμενο που αποτελούνταν από εννέα δευτερόλεπτα βίντεο από έναν αισθητήρα υπερύθρων σε μια στρατιωτική πλατφόρμα των ΗΠΑ το 2024.

Η Βόρεια Διοίκηση των ΗΠΑ υπέβαλε μια αναφορά για ένα άγνωστο φαινόμενο που αποτελούνταν από 21 δευτερόλεπτα βίντεο από έναν αισθητήρα υπερύθρων σε μια στρατιωτική πλατφόρμα των ΗΠΑ το 2024.

Φωτογραφία πραγματικού χώρου με γραφική επικάλυψη που δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο του FBI, η οποία απεικονίζει τις μαρτυρίες μαρτύρων από τον Σεπτέμβριο του 2023 σχετικά με ένα φαινομενικά ελλειψοειδές αντικείμενο από μεταλλικό χάλκινο υλικό που εμφανίστηκε από ένα έντονο φως στον ουρανό, μήκους 130-195 ποδιών, και εξαφανίστηκε.

UFO και στην Ελλάδα;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ανάμεσα στα αρχεία περιλαμβάνεται και υλικό από την Ελλάδα.

Εξετάζονται 2 βίντεο από τον Οκτώβριο του 2023 από το Αιγαίο, ενώ υπάρχει και νεότερο από τον Ιανουάριο του 2024.

Αναφορά για θέαση αντικειμένου από τον Οκτώβριο του 2023 στο Αιγαίο

Επιπλέον σε αρχείο PDF περιλαμβάνεται μια Έκθεση Αποστολής (MISREP), του αμερικανικού στρατού για την καταγραφή των περιστάσεων που περιβάλλουν τις επιχειρήσεις του από την Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2024.

Χειριστής τους αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι παρατήρησε ένα UAP, εκτιμώντας την ταχύτητά του σε «περίπου 434 κόμβους (800 χιλιόμετρα/ώρα)».

Το άγνωστο αντικείμενο περιγράφηκε ως διαμαντοειδές, με έναν ανιχνευτή που δεν πραγματοποιούσε ελιγμούς στο κάτω μέρος. Ο παρατηρητής σημείωσε ότι το UAP ήταν ορατό μόνο όταν παρατηρούνταν μέσω ενός ενσωματωμένου αισθητήρα βραχέων κυμάτων υπέρυθρης ακτινοβολίας (SWIR). Το περιστατικό φέρεται να διήρκεσε περίπου δύο λεπτά.

