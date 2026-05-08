Ποιος κερδίζει από τον πόλεμο στο Ιράν; Οι εταιρείες που βγάζουν δισεκατομμύρια

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία, με τις συνέπειες να είναι ήδη αισθητές στις τσέπες των καταναλωτών. Ωστόσο, για μία σειρά από εταιρείες ο πόλεμος είναι επικερδής.

Πετρελαϊκές εταιρείες

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου διακινείται μέσα από τα Στενά του Ορμούζ. Το κλείσιμο τους τον Φεβρουάριο εκτόξευσε τις τιμές της ενέργειας, ωφελόντας τους πετρελαϊκούς κολοσσούς.

Τα κέρδη της BP υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 3,2 δισ. δολάρια (2,4 δισ. λίρες) το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η εταιρεία έκανε λόγο για «εξαιρετική» απόδοση του εμπορικού της τμήματος.

Η Shell, αντίστοιχα, ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών, ανακοινώνοντας αύξηση των κερδών 6,92 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η TotalEnergies, είδε τα κέρδη της να αυξάνονται κατά σχεδόν ένα τρίτο το πρώτο τρίμηνο του 2026, αγγίζοντας τα 5,4 δισ. δολάρια, εξαιτίας τον έντονων διακυμάνσεων στις αγορές πετρελαίου και ενέργειας.

Αντίθετα, οι αμερικανικοί κολοσσοί ExxonMobil και Chevron κατέγραψαν πτώση στα κέρδη τους σε σύγκριση με 2025. Παρά ταύτα και οι δύο εταιρείες ξεπέρασαν τις προβλέψεις και αναμένουν περαιτέρω αύξηση των κερδών τους, καθώς η τιμή του πετρελαίου παραμένει σημαντικά υψηλότερη από ό,τι όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

Τράπεζες

Κερδισμένες από τον πόλεμο βγαίνουν και οι μεγάλες τράπεζες. H JP Morgan πέτυχε το πρώτο τρίμηνο του 2026 το δεύτερο μεγαλύτερο τριμηνιαίο κέρδος στην ιστορία της, με τα έσοδα της να αγγίζουν τα 11,6 δισ. δολάρια.

Τα έσοδα και των υπόλοιπων «Big Six» (Bank of America, η Morgan Stanley, η Citigroup, η Goldman Sachs και η Wells Fargo) αυξήθηκαν σημαντικά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Συνολικά, ανακοίνωσαν κέρδη ύψους 47,7 δισ. Δολαρίων.

Οι τράπεζες ωφελούνται από την κινητικότητα στις συναλλαγές, καθώς ορισμένοι επενδυτές επιχειρούν να ξεφορτωθούν τις πιο επικίνδυνες μετοχές και να μετακινήσουν τα χρήματα τους σε πιο ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, ενώ άλλοι αγοράζουν για να πιο επωφεληθούν από τη μεταβλητότητα των τιμών.

«Οι επενδυτικές τράπεζες και πιο συγκεκριμένα η Morgan Stanley και η Goldman Sachs έχουν επωφεληθεί από τον μεγάλο αριθμό συναλλαγών», επεσήμανε η Susannah Streeter, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στο Wealth Club.

«Η αστάθεια που προκάλεσε ο πόλεμος δημιούργησαν έντονη κινητικότητα στις συναλλαγές, καθώς ορισμένοι επενδυτές πούλησαν μετοχές λόγω των φόβων για κλιμάκωση της σύγκρουσης, ενώ άλλοι εκμεταλλεύτηκαν την πτώση των τιμών, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της αγοράς», πρόσθεσε.

Αμυντική βιομηχανία

Το πιο άμεσο όφελος από τον πόλεμο έχει η αμυντική βιομηχανία. «Η σύγκρουση ανέδειξε τις ελλείψεις στην αεράμυνα, επιταχύνοντας τις επενδύσεις σε αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα αναχαίτισης drones και στρατιωτικό εξοπλισμό σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ», δήλωσε στο BBC η Emily Sawic αναλύτρια στο RSM UK.

Παράλληλα, έχει αυξηθεί η ζήτησε σε όπλα, καθώς τα κράτη επιχειρούν να αναπληρώσουν τα αποθέματα τους.

Η BAE Systems, η οποία κατασκευάζει προϊόντα όπως εξαρτήματα για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ανέφερε σε ενημέρωση ότι φέτος αναμένει ισχυρή αύξηση των πωλήσεων και κερδών της. Τόνισε δε ότι οι απειλές ασφαλείας έχουν αναγκάσει τα κράτη να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την εταιρεία.

Η Lockheed Martin, η Boeing και η Northrop Grumman -τρεις από τους μεγαλύτερους αμυντικούς προμηθευτές παγκοσμίως-, ανέφεραν ότι έχουν ρεκόρ ανεκτέλεστων παραγγελιών στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026. Αλλά οι μετοχές του παρουσίασαν πτώση τον Μάρτιο, λόγω ανησυχιών ότι η αξία του τομέα έχει στην πραγματικότητα υπερτιμηθεί.

Ανανεώσιμη ενέργεια

Ο πόλεμος ανέδειξε την ανάγκη να διαφοροποιηθούν οι πηγές ενέργειας, δημιουργώντας περιθώριο κέρδους για τις εταιρείες ανανεώσιμης ενέργειας.

«Το ενδιαφέρον για τον τομέα της ανανεώσιμης ενέργεια είναι ενισχυμένο ακόμα και στις ΗΠΑ, όπου Τραμπ έχει το μότο “τρύπαμε μωρό μου, τρυπάμε”», τόνισε η Streeter και πρόσθεσε ότι οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεωρούνται όλο και πιο σημαντικές για τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις.

Η NextEra Energy με έδρα τη Φλόριντα είδε τις τιμές των μετοχών της να αυξάνονται κατά 17% το 2026. Οι δανέζικοι γίγαντες της αιολικής ενέργειας Vestas και Orsted κατέγραψαν, επίσης, αυξημένα κέρδη. Η βρετανική Octopus Energy δήλωσε ότι αυξήθηκε κατά 50% η ζήτηση για φωτοβολταϊκά.

Η εκτόξευση της τιμές της βενζίνης ενισχύσε, επίσης, τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, με τις κινεζικές εταιρείες να αξιοποιούν στο έπακρο την ευκαιρία.

