Επιχείρηση «Broken chain»: Χειροπέδες σε δύο άτομα για πορνογραφία ανηλίκων – Κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη τριών ατόμων. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν δεκάδες ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, μεταξύ των οποίων 43 σκληροί δίσκοι, στους οποίους εντοπίστηκε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Συγκεκριμένα, από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πραγματοποιήθηκε επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Broken chain», στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν δύο άτομα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον τριών για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Η έρευνα και οι συλλήψεις

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εκδήλωσης κατασταλτικών δράσεων για την πάταξη του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, έπειτα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών, που συλλέχθηκαν με τη χρήση ειδικού λογισμικού, εντοπίστηκαν, εντός της ελληνικής επικράτειας, άγνωστοι διαδικτυακοί χρήστες, οι οποίοι, κάνοντας χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών, απέκτησαν πρόσβαση και είχαν πρόσφορο προς διαμοιρασμό πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Από την επακόλουθη έρευνα και την παροχή πληροφοριών από παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, ταυτοποιήθηκαν τα εμπλεκόμενα άτομα και οι οικιακές τους συνδέσεις διαδικτύου, ενώ, παράλληλα, εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας τους.

Στη συνέχεια, σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από 5 έως 7 Μαΐου 2026, με τη συνδρομή έτερων αστυνομικών υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκαν έρευνες, στο πλαίσιο των οποίων συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (USB) και 2 laptop.

Από τις επιτόπιες ψηφιακές έρευνες σε ψηφιακά πειστήρια που κατείχαν δύο από τους κατηγορούμενους, εντοπίστηκε πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και συνελήφθησαν.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ η δικογραφία σε βάρος των έτερων τριών θα υποβληθεί αρμοδίως.

