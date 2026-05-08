Σία Κοσιώνη: Τι είπε για την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ στη ραδιοφωνική εκπομπή «Μια του Νότη, δυο του Χιώτη»

Με τα τραγούδια «Bad days» στην αρχή και «Έχω έναν καφενέ» στη εκκίνηση του δεύτερου μισού της εκπομπής τους (8/5) υποδέχθηκαν με πειράγματα τη Σία Κοσιώνη στο στούντιο ο Νότης Παπαδόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης στον ΣΚΑΪ 100,3. Μάλιστα ο Χιώτης την προλόγισε -αφού εξήγησε ότι τα τραγούδια έχουν «λόγο στην εκπομπή και δεν μπαίνουν τυχαία»- λέγοντας στους ακροατές «έχω δίπλα μου αυτή που όλοι περιμένατε».

Έπειτα από αστεία με κουβέντα για σχολιασμό της επικαιρότητας ο Χιώτης μπήκε στο «ψητό». «Ήρθες σήμερα για να βγάλεις το τελευταίο δελτίο;», ρώτησε.

«Θα πω το τελευταίο δελτίο σήμερα, ελπίζω όχι της ζωής μου», είπε η Κοσιώνη και συνέχισε λέγοντας ότι «νιώθω πολύ περίεργα, ήμουν 26 όταν ήρθα και είμαι 46. Στο δελτίο μπήκα τον Σεπτέμβριο του 2006. Δούλεψα πολύ σκληρά και τα πράγματα εξελίχθηκαν όμορφα. Χτίσαμε κάτι που αφήνει ιστορία στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας και τηλεόρασης, είμαι πολύ περήφανη για τους συνεργάτες μου, γι’ αυτούς που μένουν και για αυτούς που έφυγαν, χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν τίποτα».

Η ραδιοφωνική κουβέντα των τριών συναδέλφων, αλλά και όλων των συνεργατών της Κοσιώνη, εδώ.

