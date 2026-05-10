«Θρίλερ» στη Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για δολοφονία – Ομολόγησαν ότι πέταξαν το πτώμα στον Λουδία

Στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, δύο άνδρες πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα, πριν πετάξουν τη σορό του στον ποταμό Λουδία. Το έγκλημα εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια συνάντησης σε σπίτι μεταξύ τριών ανδρών και δύο ατόμων από την κοινότητα των Ρομά.

Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα από πολίτη που αντιλήφθηκε κάτι ύποπτο και έσπευσε στο σημείο. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ ξεκίνησαν έρευνα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες.

Αφορμή στάθηκε ένας έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στους Ρομά, που οδήγησε σε βίαιη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ένας από τους εμπλεκόμενους αφαίρεσε το όπλο του δεύτερου και πυροβόλησε θανάσιμα το θύμα.

Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τόσο για τον εντοπισμό της σορού με τη συμβολή της ΕΜΑΚ όσο και για την ταυτοποίηση του θύματος.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Διαβάστε επίσης:

Κυψέλη: Πυροβολισμοί μετά από διαπληκτισμό οδηγών μηχανής – Τραυματίστηκε 34χρονος

Οι πρώτες φωτογραφίες από τους θερμικούς δορυφόρους που παρακολουθούν live τις πυρκαγιές

ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω του ποδηλατικού γύρου

