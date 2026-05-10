Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι – Λήστεψαν 15χρονο υπό την απειλή μαχαιριού

Πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, εντόπισε και συνέλαβε άμεσα δύο 16χρονους, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, για ληστεία κατά συναυτουργία και για παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, απογευματινές ώρες χθες Σάββατο (9/5) οι προαναφερόμενοι στην περιοχής της Πυλαίας, προσέγγισαν 15χρονο και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των (21,50) ευρώ.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το ανωτέρω μαχαίρι και το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό, που αποδόθηκε στον παθόντα, ενώ επιπλέον συνελήφθησαν και τρεις ενήλικες γονείς – κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

