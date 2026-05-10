ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 12:23
Ανδρουλάκης για Ημέρα της Μήτερας: «Ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση για τις εργαζόμενες» (Video)

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σε βίντεο στο TikTok, με αφορμή τη σημερινή Γιορτή της Μητέρας, διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων μητέρων.

«Η καλύτερη ευχή για την Ημέρα της Μητέρας είναι να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που είναι πραγματικά. Πολύτιμη. Σπάζοντας τον κύκλο της ανισότητας αμοιβών ανδρών-γυναικών», είναι το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και οι προτάσεις που παρουσίασε περιλαμβάνουν:

Η καλύτερη ευχή για την Ημέρα της Μητέρας είναι να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που είναι πραγματικά. Πολύτιμη. Σπάζοντας τον κύκλο της ανισότητας αμοιβών ανδρών-γυναικών.

1. Νόμος-πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια

Άμεση ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/970 έως την προθεσμία της 7ης Ιουνίου 2026. Η Οδηγία προβλέπει δικαιώματα ενημέρωσης των εργαζομένων, διαφάνεια στις αμοιβές, αντιστροφή του βάρους απόδειξης και υποχρεώσεις αναφοράς για επιχειρήσεις από 100 εργαζομένους και πάνω.

2. Ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση

 Έτσι η ισότητα δεν μένει γενική αρχή. Μπαίνει στον πυρήνα της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

3. Υποχρεωτικές μισθολογικές κλίμακες

Οι επιχειρήσεις να έχουν καταγεγραμμένες μισθολογικές ζώνες ανά θέση, εμπειρία, ευθύνη και προσόντα.

4. Διαφάνεια στις αγγελίες εργασίας

Κάθε αγγελία να αναφέρει εύρος αμοιβής ή αρχικό μισθό.

5. Ετήσια έκθεση μισθολογικού χάσματος

Για επιχειρήσεις άνω των 250 εργαζομένων: ετήσια δημοσίευση στοιχείων. Για επιχειρήσεις 100-249 εργαζομένων: ανά τριετία, όπως προβλέπει η Οδηγία. Επιχειρήσεις κάτω των 100 εργαζομένων δεν έχουν υποχρέωση αναφοράς με βάση το ευρωπαϊκό ελάχιστο.

6. Αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης όταν υπάρχει χάσμα άνω του 5%.

Αν εντοπίζεται αδικαιολόγητη διαφορά άνω του 5% μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ίδια ή ισοδύναμη εργασία, η επιχείρηση να υποχρεούται σε:

   * κοινή αξιολόγηση με εκπροσώπους εργαζομένων,

   * σχέδιο διορθωτικών αυξήσεων,

   * χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης,

   * έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

