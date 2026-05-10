ΠΝΟ: Καταγγελία για τις εργασιακές συνθήκες στη Seajets – Zητάει συνάντηση με το υπουργείο

Σε σοβαρές καταγγελίες για ένα άναρχο καθεστώς προχώρησε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία που επικρατούν στα ταχύπλοα.

Με αφορμή ένα ατύχημα που είχε ένας εργαζόμενος σε καράβι της εταιρείας Seajets, η ΠΝΟ εξέδωσε ανακοίνωση, καταγγέλλοντας τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη εταιρεία.

Μέσω της ανακοίνωσής της η ΠΝΟ ζητά άμεση συνάντηση με την ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου, καθώς όπως καταγγέλλει οι εργαζόμενοι στην συγκεκριμένη εταιρεία ξεπερνούν τις δέκα ώρες εργασίας ημερησίως.

Μεταξύ άλλων ζητά την επαναφορά των μέτρων για όσους παραβιάζουν τη ναυτιλιακή νομοθεσία.

Διαβάστε επίσης:

Καλλιθέα: Πυροβόλησαν γυναίκα έξω από καφετέρια στις Τζιτζιφιές – Μία σύλληψη

Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία του Νικήτα: «Αν βγει έξω η 56χρονη σε ένα μήνα θα είναι νεκρή»

Σαντορίνη: «Φρένο» στον υπερτουρισμό με όριο 8.000 επιβατών κρουαζιέρας ημερησίως