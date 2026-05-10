Κουτσούμπας για τη Γιορτή της Μητέρας: «Να πάψουν οι εργαζόμενες μητέρες να είναι δέσμιες»

Σε μήνυμά του για τη Γιορτή της Μητέρας, ο Γ.Γ., της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας επισημαίνει την κοινωνική αξία της μητρότητας στον 21ο αιώνα και την απαίτηση οι μητέρες εργαζόμενες να πάψουν να είναι δέσμιες δίχως δημόσιες και δωρεάν δομές φροντίδας για τα παιδιά τους.

Το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα:

«Σήμερα, μαζί με τις ευχές μας στις μητέρες όλου του κόσμου, φωτίζουμε, κυρίως, την κοινωνική αξία της μητρότητας στον 21 ο αιώνα. Γι’ αυτό δυναμώνουμε τον αγώνα για την προστασία της μητρότητας, για να μην είναι δέσμιες οι μητέρες εργαζόμενες των σημερινών ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, αναγκασμένες να εργάζονται χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για να έχουν άδειες και επιδόματα μητρότητας χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για να έχουν μισθούς που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους, για να έχουν επιστημονικά οργανωμένες δημόσιες και δωρεάν δομές φροντίδας και αγωγής των βρεφών και των νηπίων και όχι υποβαθμισμένες υπηρεσίες “παιδοφύλαξης”, για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε έναν κόσμο χωρίς πολέμους, φτώχεια κι εκμετάλλευση».

