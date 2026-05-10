Απρέπεια Καιρίδη σε Γιαννακοπούλου – «Να κατεβάζετε το κεφάλι όταν κάνετε λάθος», καταδίκη ζητάει το ΠΑΣΟΚ.

Η φράση του Δημήτρη Καιρίδη στην Νάντια Γιαννακοπούλου, «λέτε ψέματα. Όταν λέτε το ψέμα θα το παραδέχεστε. θα το παραδέχεστε και θα λέτε συγγνώμη, θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα ζητάτε συγγνώμη», προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με το ΠΑΣΟΚ να ζητάει από τη ΝΔ να καταδικάσει τη συμπεριφορά του βουλευτή της.

Η κόντρα ξεκίνησε όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη με πληθωρισμό 5,4%, με τον Καιρίδη να το αμφισβητεί, ισχυριζόμενος ότι υπάρχουν κι άλλες χώρες με υψηλό πληθωρισμό.

Ωστόσο ο ιταμός τρόπος με τον οποίο μίλησε στην κυρία Γιαννακοπούλου ήταν σχεδόν σοκαριστικός.

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «η αλαζονεία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχει υπερβεί κάθε όριο. Το κόμμα που με ύφος εκατό καρδιναλίων εγκαλεί τους πάντες για τοξικότητα, έχει κάτι να σχολιάσει για τη συμπεριφορά του κ. Καιρίδη απέναντι στη συνάδελφο του βουλευτή, Νάντια Γιαννακοπούλου, όταν στο πλαίσιο τηλεοπτικής αντιπαράθεσης για τον πληθωρισμό, της ζήτησε να κατεβάζει τα μάτια μπροστά του;

Αναμένουμε επίσημη τοποθέτηση».

