ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 00:30
09.05.2026 22:52

Πούτιν: «Νομίζω ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της»

Νομίζω ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν σε δημοσιογράφους, κατακρίνοντας τις δυτικές χώρες για τη βοήθεια που παρείχαν στην Ουκρανία και εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα του για το τέλος του πολέμου στη Μ. Ανατολή, καθώς αν αυτό δεν συμβεί, τότε όλοι θα βγουν χαμένοι.

«Άρχισαν [οι χώρες της Δύσης] να κλιμακώνουν την αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πιστεύω ότι πλησιάζει στο τέλος της, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό ζήτημα», είπε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η δυτική βοήθεια προς την Ουκρανία τράβηξε πολύ.

Ερωτηθείς αν ήταν διατεθειμένος να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τους Ευρωπαίους, είπε ότι η προτιμώμενη προσωπικότητα για τον ίδιο θα ήταν ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Ανέφερε ότι είναι ευγνώμων απέναντι στις ΗΠΑ που μεσολάβησαν για την διευκόλυνση των συνομιλιών με την Ουκρανία, τόνισε ωστόσο ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τη χώρα του και την Ουκρανία.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει καμία πρόταση από την Ουκρανία σχετικά με την μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ.

Χαρακτήρισε τέλος ως κάτι «λογικό» η Αρμενία, παλιός σύμμαχος της Μόσχας, να διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ένταξή της στην ΕΕ, αφότου το Γερεβάν φιλοξένησε για πρώτη φορά ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής.

«Θα ήταν εντελώς λογικό να οργανωθεί ένα δημοψήφισμα και να ερωτηθούν οι αρμένιοι πολίτες ποια είναι η επιλογή τους. Από εκεί και πέρα, θα κάνουμε κι εμείς τη δική μας επιλογή», δήλωσε ο Πούτιν.

