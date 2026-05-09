ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 22:48
Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε 62χρονη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί

Νεκρή εντοπίστηκε σήμερα το πρωί μια 62χρονη γυναίκα στην περιοχή Λουτράκι Χανίων, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η γυναίκα αναζητούνταν από την οικογένειά της, ενώ η εξαφάνισή της δηλώθηκε στην Αστυνομία στις 08:00 το πρωί του Σαββάτου.

Περίπου μία ώρα αργότερα, στις 09:00, η 62χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο αυτοκίνητό της, σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή του Λουτρακίου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, ενώ φέρεται να έχει βρεθεί και σημείωμα προς τους οικείους της. Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου της.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

