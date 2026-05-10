ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 00:30
Προειδοποίηση Ιράν σε ΗΠΑ: Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων θα αντιμετωπιστεί με αντίποινα σε αμερικανικές βάσεις

Η διοίκηση του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων ή εμπορικών πλοίων θα αντιμετωπιστεί με εκτεταμένη επίθεση εναντίον μιας από τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και των πολεμικών πλοίων της, σύμφωνα με ρεπορτάζ του κρατικού ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων IRIB.

«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων θα αντιμετωπιστεί με εκτεταμένη επίθεση εναντίον μιας από τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και εναντίον εχθρικών πλοίων», δήλωσε η διοίκηση του Ναυτικού του IRGC, μια μέρα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον δύο ιρανικών δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν.

Οι εντάσεις παραμένουν υψηλές στο στενό, με τις ιρανικές και αμερικανικές δυνάμεις να ανταλλάσσουν πυρά. Παρά τις μάχες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει.

