search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 00:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.05.2026 23:20

Εξάρχεια: Σύλληψη 5 ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών – Είχαν «έδρα τους» τον Λόφο Στρέφη

09.05.2026 23:20
sillipsis_shutterstock

Στη σύλληψη πέντε ατόμων που φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στον Λόφο Στρέφη προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος ‘Αμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση στην περιοχή των Εξαρχείων.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας 23 έως 26 ετών και μία 35χρονη Ελληνίδα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Όπως τονίζεται από την ΕΛΑΣ από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν δύο διακριτές μεθόδους διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Στην πρώτη περίπτωση, μεγάλος αριθμός ατόμων εισερχόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στο διαμέρισμα-ορμητήριο, παρέμενε για σύντομο χρονικό διάστημα και αποχωρούσε, αφού προηγουμένως είχε ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία των ναρκωτικών ουσιών.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι δράστες μετέβαιναν από κοινού στον Λόφο Στρέφη, λαμβάνοντας μέτρα αντιπαρακολούθησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 35χρονη ημεδαπή μετέφερε τις ναρκωτικές ουσίες μέσα σε τσάντα χειρός και στη συνέχεια προχωρούσε στη διακίνησή τους στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ναρκωτικά δισκία, χρηματικό ποσό και τηλεφωνικές συσκευές, ενώ σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας εντοπίστηκαν θαμμένα μέσα σε γλάστρα 47,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα». Παράλληλα, κοντά στο σημείο διακίνησης στον Λόφο Στρέφη βρέθηκαν τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας κρυμμένες σε περίφραξη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε 62χρονη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί

Παροξυσμός στο ΟΑΚΑ για τους Metallica: Εμβληματική έναρξη και αποθέωση από 80.000 οπαδούς τους (Videos)

Καιρός: Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης την Κυριακή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ormouz 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν σε ΗΠΑ: Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων θα αντιμετωπιστεί με αντίποινα σε αμερικανικές βάσεις

bcl11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Αυτοκτόνησε» η ΑΕΚ στον τελικό του BCL – «Χάρισε» το τρόπαιο στη Ρίτας Βίλνιους

sillipsis_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Σύλληψη 5 ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών – Είχαν «έδρα τους» τον Λόφο Στρέφη

poutin 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Νομίζω ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της»

astinomia-menidi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε 62χρονη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε όλος ο βόρειος τομέας του ΣΥΡΙΖΑ

tsipras-234234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβρασμός στον (παλαιό) ΣΥΡΙΖΑ: Μαζικές αποχωρήσεις, πυρήνες αυτό-οργάνωσης και προσχωρήσεις στο κόμμα Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 00:23
ormouz 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν σε ΗΠΑ: Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων θα αντιμετωπιστεί με αντίποινα σε αμερικανικές βάσεις

bcl11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Αυτοκτόνησε» η ΑΕΚ στον τελικό του BCL – «Χάρισε» το τρόπαιο στη Ρίτας Βίλνιους

sillipsis_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Σύλληψη 5 ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών – Είχαν «έδρα τους» τον Λόφο Στρέφη

1 / 3