Αναβρασμός στον (παλαιό) ΣΥΡΙΖΑ: Μαζικές αποχωρήσεις, πυρήνες αυτό-οργάνωσης και προσχωρήσεις στο κόμμα Τσίπρα

Καταλυτικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει η πολιτική εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα τη Δευτέρα στοπ Χαλάνδρι.

Το «μοντέλο» των Βορείων Προαστίων της Αθήνας – κομματικός χώρος στον οποίο αναφέρεται προνομιακά αυτή η εκδήλωση – φαίνεται να περιγράφει και τον «οδικό χάρτη», προς το νέο κόμμα, που ετοιμάζεται να ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός, πιθανόν και εντός του Μαίου, αν όχι και πριν την 21η του μήνα, ημέρα κατά την οποία σχεδιάζει τη δική της ανακοίνωση η Μαρία Καρυστιανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Θέμης Μουμουλίδης, επί σειρά ετών στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον μέλος του στενού επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα και του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού, οργάνωσε το βράδυ της Παρασκευής σε κεντρικό σημείο στο Χαλάνδρι πολιτική/κομματική συγκέντρωση ενόψει της εκδήλωσης της Δευτέρας, στην οποία θα είναι ο ίδιος συντονιστής.

Στη χθεσινή συγκέντρωση προσκλήθηκαν δεκάδες μέλη και στελέχη του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, – ήτοι, όχι μόνο από το εναπομείναν σημερινό κόμμα, αλλά και άλλοι που στο μεταξύ πήγαν στη Νέα Αριστερά και αλλού.

Εκεί δόθηκε η κατεύθυνση/παρότρυνση για παραιτήσεις και αποχωρήσεις από τα σημερινά κόμματα, στα οποία ανήκουν τα μέλη και τα στελέχη αυτά, ώστε να συγκροτηθεί άμεσα «πυρήνας αυτό-οργάνωσης», που θα εκλέξει μάλιστα και «συντονιστικό όργανο».

Με τη διαμόρφωση αυτού του σχήματος, στη συνέχεια και μόλις ο κ. Τσίπρας ανακοινώσει το νέο κόμμα, ο πυρήνας αυτός θα προσχωρήσει στο νέο φορέα.

Ουσιαστικά πρόκειται για το πλάνο με το οποίο κινούνται ανά την Ελλάδα οι παράγοντες που «τρέχουν» το νέο κόμμα και έχουν αναλάβει να οργανώσουν τα πάντα: Πρώτο βήμα οι αποχωρήσεις με ταυτόχρονη ένταξη στις κινήσεις αυτό-οργάνωσης και μετά ένταξη κανονικά στον σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα.

Σημείο αναφοράς η εκδήλωση της Δευτέρας

Σημειωτέον ότι η πολιτική εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι μοιάζει και κάπως εσπευσμένη κίνηση, ενώ και η επιλογή της περιοχής είναι μελετημένη, αφού στο βόρειο τομέα, μα και στον συγκεκριμένο δήμο υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις φίλιες προς τον πρώην πρωθυπουργό, όπως και κορυφαία (νυν και πρώην) στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που διαμένουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή – από τον Διονύση Τεμπονέρα έως την… Έφη Αχτσιόγλου και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Χωρίς κατ’ ανάγκην να σημαίνει ότι τα έχουν βρει όλοι με τον πρώην πρωθυπουργό.

Το ποιοι βέβαια από τα επώνυμα στελέχη, θα ακολουθήσουν, πότε και με ποιους όρους και τρόπο τον Αλέξη Τσίπρα είναι ακόμα ένα θολό τοπίο, καθώς δεν ανοίγουν όλοι τα χαρτιά τους, αλλά η συγκεκριμένη κινητικότητα στο επίπεδο των οργανώσεων – τουλάχιστον στο μεγάλο μέρος και ποσοστό αυτών – δεν αμφισβητείται. Και μένει να φανεί πόσο θα είναι το εύρος της «διείσδυσης» του νέου κόμματος στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του οποίου ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται ούτε να τον διαλύσει, ούτε να αναστείλει τη λειτουργία του.

Διάψευση από ΣΥΡΙΖΑ

Η Κουμουνδούρου που παρακολουθεί αυτή την κινητικότητα, διαψεύδει τις πληροφορίες περί παραιτήσεων από το κόμμα.

Σε άτυπη ενημέρωση το πρωί του Σαββάτου και με αφορμή σχετικό δημοσίευμα από το topontiki.gr το βράδυ της Παρασκευής, αναφέρει:

«Το δημοσίευμα περί παραίτησης μελών και στελεχών «όλου του Βόρειου Τομέα» από τη Νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προχωράει συγκροτημένα και επιδιώκει την πλατύτερη δυνατή ενότητα και ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου όπως σαφέστατα ορίζουν οι πρόσφατες συλλογικές αποφάσεις των οργάνων του κόμματος. Η ανατροπή στις κάλπες της πρωτοκαθεδρίας της ΝΔ προϋποθέτει πανστρατιά και ενότητα στον προοδευτικό χώρο».

