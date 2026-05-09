ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 13:29
09.05.2026 11:27

Κυριάκος Πιερρακάκης για την Ημέρα της Ευρώπης: Να την κάνουμε πιο ισχυρή, πιο καινοτόμα, πιο κυρίαρχη

«Η Ευρώπη οικοδομήθηκε επειδή οι Ευρωπαίοι κατανόησαν πως η διαίρεση θα οδηγούσε τελικά στην παρακμή», αναφέρει ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, σε μήνυμή για την Ημέρα της Ευρώπης.

Το δίδαγμα αυτό, συνεχίζει ο κ. Πιερρακάκης, «αποκτά ξανά ιδιαίτερη σημασία σήμερα, σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται από γεωπολιτικό ανταγωνισμό, τεχνολογικές ανατροπές και οικονομικό κατακερματισμό… σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρώπη δεν μπορεί να επιβιώσει μέσα από νοσταλγία ή εφησυχασμό, αλλά η ισχύς της θα εξαρτηθεί από το αν μπορεί να λειτουργήσει συλλογικά με ταχύτητα, αυτοπεποίθηση και στρατηγικό σκοπό».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτηρίζει την Ημέρα της Ευρώπης όχι μόνο ως γιορτή ειρήνης, αλλά και ως υπενθύμιση «της ευθύνης να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη, πιο καινοτόμα, πιο κυρίαρχη και πιο ικανή να προστατεύει τους πολίτες της σε έναν ολοένα και πιο ασταθή κόσμο».

Αναλυτικά το μήνυμα του Κυριάκου Πιερρακάκη:

«Η Ευρώπη δεν οικοδομήθηκε επειδή η ιστορία ήταν εύκολη για την ήπειρό μας. Οικοδομήθηκε επειδή οι Ευρωπαίοι κατάλαβαν ότι ο διχασμός θα οδηγούσε τελικά στην παρακμή.

Σήμερα, αυτό το δίδαγμα έχει ξανά σημασία.

Σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται από γεωπολιτικό ανταγωνισμό, τεχνολογικές ανατροπές και οικονομικό κατακερματισμό, η Ευρώπη δεν μπορεί να επιβιώσει μέσα από τη νοσταλγία ή τον εφησυχασμό. Η δύναμή μας θα εξαρτηθεί από το αν μπορούμε να δράσουμε μαζί με ταχύτητα, αυτοπεποίθηση και στρατηγικό σκοπό.

Η Ευρώπη δεν είναι απλώς μια κοινή αγορά ή ένα σύνολο θεσμών. Είναι το πιο φιλόδοξο πολιτικό εγχείρημα δημοκρατικής συνεργασίας στη σύγχρονη ιστορία: 450 εκατομμύρια πολίτες που επιλέγουν, κάθε μέρα, να προχωρούν μαζί παρά τις διαφορές γλώσσας, γεωγραφίας και εθνικών συμφερόντων.

Αυτό το επίτευγμα δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάται.

Η Ημέρα της Ευρώπης, επομένως, δεν είναι μόνο μια γιορτή ειρήνης. Είναι μια υπενθύμιση ευθύνης. Της ευθύνης να κάνουμε την Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο καινοτόμα, πιο κυρίαρχη και πιο ικανή να προστατεύει τους πολίτες της σε έναν ολοένα και πιο ασταθή κόσμο.

Το ερώτημα για τη δική μας γενιά δεν είναι αν η Ευρώπη έχει σημασία.

Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη μπορεί ακόμη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Χρόνια πολλά για την Ημέρα της Ευρώπης».

