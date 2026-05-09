search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 13:33
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.05.2026 11:45

Στα εγκαίνια του Μουσείου με τα αρχαία του Μετρό Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης (Video/Photos)

09.05.2026 11:45
6962288 (1)

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα, Σάββατο 8 Μαΐου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή την ώρα, ο Πρωθυπουργός παραβρίσκεται στα εγκαίνια του Μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», ενώ στη συνέχεια αναμένεται να επισκεφθεί το Συμμαχικό Κοιμητήριο στους Αμπελόκηπους.

Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Το Μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» φιλοξενεί ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης, στον χώρο του κτηρίου στρατωνισμού Α3 στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του μετρό αποκαλύφθηκαν χιλιάδες αρχαιολογικά ευρήματα, που καλύπτουν ένα ευρύ ιστορικό φάσμα από την ελληνιστική έως και τη βυζαντινή περίοδο.

Αντί να παραμείνουν αποθηκευμένα ή διάσπαρτα, αποφασίστηκε η συγκέντρωση και η έκθεσή τους σε έναν ενιαίο εκθεσιακό χώρο.

Από αύριο, Κυριακή 10 Μαΐου 2026 το Μουσείο θα είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 08:30 μέχρι τις 15:30 (εκτός Τρίτης).

Διαβάστε επίσης:

Κυριάκος Πιερρακάκης για την Ημέρα της Ευρώπης: Να την κάνουμε πιο ισχυρή, πιο καινοτόμα, πιο κυρίαρχη

Γεωργιάδης: Από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι πρόωρες εκλογές

Αλέξης Τσίπρας: Eπιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
f-16 viper polemiki aeropoia- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Φλοίσβο αύριο το απόγευμα το εντυπωσιακό airshow για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας

efeteio-234
ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα ασφαλείας για την είσοδο και στο Πρωτοδικείο από τη Δευτέρα, μετά την επίθεση του 89χρονου

nikos_xardalias_antiplimirika
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Συνεχίζουμε εντατικά την προσπάθεια για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής»

kammenos panos 11- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πάνος Καμμένος για Σία Κοσιώνη: Οφείλω να πω ότι ήσουν πάντα μία κυρία

efka_grafeia_0903_1920-1080_NEW
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 11 έως 15 Μαΐου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε όλος ο βόρειος τομέας του ΣΥΡΙΖΑ

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

DRONE_MAGURA_PREVEZA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Οι 4 πιθανοί στόχοι του θαλάσσιου drone – Στο «μικροσκόπιο» το λογισμικό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 13:32
f-16 viper polemiki aeropoia- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Φλοίσβο αύριο το απόγευμα το εντυπωσιακό airshow για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας

efeteio-234
ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα ασφαλείας για την είσοδο και στο Πρωτοδικείο από τη Δευτέρα, μετά την επίθεση του 89χρονου

nikos_xardalias_antiplimirika
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Συνεχίζουμε εντατικά την προσπάθεια για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής»

1 / 3