Στα εγκαίνια του Μουσείου με τα αρχαία του Μετρό Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης (Video/Photos)

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα, Σάββατο 8 Μαΐου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή την ώρα, ο Πρωθυπουργός παραβρίσκεται στα εγκαίνια του Μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», ενώ στη συνέχεια αναμένεται να επισκεφθεί το Συμμαχικό Κοιμητήριο στους Αμπελόκηπους.

Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Το Μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» φιλοξενεί ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης, στον χώρο του κτηρίου στρατωνισμού Α3 στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του μετρό αποκαλύφθηκαν χιλιάδες αρχαιολογικά ευρήματα, που καλύπτουν ένα ευρύ ιστορικό φάσμα από την ελληνιστική έως και τη βυζαντινή περίοδο.

Αντί να παραμείνουν αποθηκευμένα ή διάσπαρτα, αποφασίστηκε η συγκέντρωση και η έκθεσή τους σε έναν ενιαίο εκθεσιακό χώρο.

Από αύριο, Κυριακή 10 Μαΐου 2026 το Μουσείο θα είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 08:30 μέχρι τις 15:30 (εκτός Τρίτης).

Διαβάστε επίσης:

Κυριάκος Πιερρακάκης για την Ημέρα της Ευρώπης: Να την κάνουμε πιο ισχυρή, πιο καινοτόμα, πιο κυρίαρχη

Γεωργιάδης: Από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι πρόωρες εκλογές

Αλέξης Τσίπρας: Eπιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων

