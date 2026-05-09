ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 13:32
ΕΛΛΑΔΑ

09.05.2026 12:32

Σκιάθος: Ανήλικος παρέσυρε με το πατίνι του τουρίστα και τον εγκατέλειψε – Συνελήφθησαν οι γονείς του

Στη Θεσσαλονίκη ψαρεύουν ...ηλεκτρικά πατίνια στον Θερμαϊκό! (Photo) - Media

Στον απόηχο του δυστυχήματος στην Ηλεία με θύμα τον 13χρονο αλλά και του ατυχήματος στον Ασπρόπυργο όπου τραυματίστηκε σοβαρά ο 12χρονος, ένα νέο ατύχημα με πατίνι -αυτή τη φορά στην Σκιάθο– έρχεται να δημιουργήσει περισσότερα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας οδηγών και πεζών.

Αυτή τη φορά, ένας τουρίστας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, με τραύματα, μετά από παράσυρση από ανήλικο.

Το ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (08.05.2026) στον πεζόδρομο της Παπαδιαμάντη, στην Σκιάθο.

Ο ανήλικος που φέρεται πως είχε αναπτύξει ταχύτητα, παρέσυρε με το πατίνι του τον τουρίστα και τον εγκατέλειψε στο σημείο, χωρίς να καλέσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει.

Εν τέλει ο τουρίστας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Σκιάθου όπου και έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

Αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως έρευνα για τον εντοπισμό του ανήλικου και αφού τον βρήκαν τον συνέλαβαν.

Χειροπέδες πέρασαν και στους γονείς του, κατηγορούμενοι για παραμέληση ανηλίκου.

