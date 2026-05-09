search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 13:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.05.2026 13:22

Μέτρα ασφαλείας για την είσοδο και στο Πρωτοδικείο από τη Δευτέρα, μετά την επίθεση του 89χρονου

09.05.2026 13:22
efeteio-234

Ενεργοποιούνται και επανδρώνονται από τη Δευτέρα (11/05) τα φυλάκια στις εισόδους του πρώην Ειρηνοδικείου επί των οδών Λουκάρεως και Δέγλερη οι οποίες πλέον θα είναι τα αποκλειστικά σημεία πρόσβασης για τον χώρο, όπου πρόσφατα έγινε επίθεση με πυροβολισμούς από 89χρονο άντρα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δικαστικών υπαλλήλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Χριστόφορου Λινού ενεργοποιούνται ξανά οι πύλες εισόδου με την λειτουργία φυλακίων.

Στην ανακοίνωση του εφέτη Χριστόφορου Λινού αναφέρεται:

«Ενημερώνονται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι ότι από την προσεχή Δευτέρα, 11.5.2026, ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών αλλάζει, καθώς από την ανωτέρω ημερομηνία πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως όσο και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη, τα οποία θα επανδρωθούν με την απαραίτητη δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών (όπως και η αποχώρηση από εκεί) θα γίνεται για όλους ανεξαιρέτως (Δικαστές, Δικηγόρους, Δικαστικούς Υπαλλήλους και πολίτες) αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω φυλακίων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία εισόδου, τα οποία άμεσα καταργούνται. Επισημαίνεται ότι ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τη διευκόλυνση των Δικηγόρων στην άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς το φυλάκιο της οδού Δέγλερη είναι προορισμένο για αποκλειστική χρήση εκείνων και των Δικαστικών Υπαλλήλων, ενώ στο φυλάκιο της οδού Λουκάρεως οι Δικηγόροι θα εισέρχονται κατά προτεραιότητα.

Τέλος, προς αποφυγή συμφόρησης, ιδίως κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του μέτρου, παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών».

Διαβάστε επίσης:

Σκιάθος: Ανήλικος παρέσυρε με το πατίνι του τουρίστα και τον εγκατέλειψε – Συνελήφθησαν οι γονείς του

Ισόβια για τη δολοφονία 34χρονου στις Σέρρες, ανήμερα Πρωτοχρονιάς – Βαριές ποινές και σε 3 συνεργούς

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Σε ειδικά κελιά στον Κορυδαλλό ο 54χρονος και η σύζυγός του – Η στιγμή της μεταγωγής από τον Πειραιά (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
f-16 viper polemiki aeropoia- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Φλοίσβο αύριο το απόγευμα το εντυπωσιακό airshow για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας

efeteio-234
ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα ασφαλείας για την είσοδο και στο Πρωτοδικείο από τη Δευτέρα, μετά την επίθεση του 89χρονου

nikos_xardalias_antiplimirika
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Συνεχίζουμε εντατικά την προσπάθεια για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής»

kammenos panos 11- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πάνος Καμμένος για Σία Κοσιώνη: Οφείλω να πω ότι ήσουν πάντα μία κυρία

efka_grafeia_0903_1920-1080_NEW
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 11 έως 15 Μαΐου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε όλος ο βόρειος τομέας του ΣΥΡΙΖΑ

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

DRONE_MAGURA_PREVEZA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Οι 4 πιθανοί στόχοι του θαλάσσιου drone – Στο «μικροσκόπιο» το λογισμικό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 13:31
f-16 viper polemiki aeropoia- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Φλοίσβο αύριο το απόγευμα το εντυπωσιακό airshow για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας

efeteio-234
ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα ασφαλείας για την είσοδο και στο Πρωτοδικείο από τη Δευτέρα, μετά την επίθεση του 89χρονου

nikos_xardalias_antiplimirika
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Συνεχίζουμε εντατικά την προσπάθεια για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής»

1 / 3