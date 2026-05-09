Κουμπώνει με της… Αναλήψεως η ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού

Όλο και πιο κοντά είναι το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Οι πληροφορίες επιμένουν και μάλιστα γίνονται και πιο έντονες όσο περνούν τα 24ωρα ότι η ανακοίνωση θα γίνει στην εορτή της Αναλήψεως στις 21 Μαΐου.

Οι παρασκηνιακές διεργασίες είναι έντονες, στελέχη που έχουν αναλάβει την πανελλαδική οργάνωση του κόμματος δραστηριοποιούνται σε υψηλούς ρυθμούς, ενώ και η κυρία Καρυστιανού επικοινωνεί τις τελευταίες ημέρες με κινήσεις και ομάδες ανά την Ελλάδα για το συντονισμό των τελευταίων ενεργειών.

Στόχος είναι άλλωστε να ανακοινώσει η κυρία Καρυστιανού το κόμμα πριν κάνει την ανάλογη κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας.

