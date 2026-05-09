Αλεξανδρούπολη-Πύθιο: Το οδικό δίκτυο που θα συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα – Στα 277 εκάτ. το κόστος

Επιταγή 277 εκατομμυρίων ευρώ από το CEF, τον προϋπολογισμό των υποδομών και των μεταφορών της Ε.Ε. παρέδωσε σήμερα στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας για την έναρξη των έργων στο οδικό και σιδηροδρομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης-Πυθίου, συνολικού μήκους 68,3 χλμ.

Στην ομιλία του η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα –στην Αποθήκη 1 του λιμένα Αλεξανδρούπολης– για την Ημέρα της Ευρώπης, ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε πως η εν λόγω χρηματοδότηση συνιστά έμπρακτη απόδειξη ότι το έργο αυτό είναι η κορυφαία προτεραιότητά του ίδιου αλλά και συνολικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο νέος σιδηροδρομικός και οδικός ευρωπαϊκός άξονας

Περιγράφοντας τη σημαντικότητα του έργου είπε πως: «Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα μεταφορών και υποδομών, που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και στρατηγικά είναι το κορυφαίο έργο.

Ένας κρίκος σε ένα μεγάλο σιδηροδρομικό και οδικό ευρωπαϊκό άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι. Ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τόνισε πως το εν λόγω έργο σημαίνει ταχύτερες μεταφορές, ασφαλέστερες διαδρομές και νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις εξαγωγές, νέες ευκαιρίες για τα λιμάνια μας και ενίσχυση του τουρισμού. Σημαίνει πρόσβαση, ανάπτυξη, ασφάλεια.

Η νέα γεωγραφία και η παράκαμψη των Στενών

Αναφερόμενος στην υπό διαμόρφωση νέα γεωγραφία έκανε λόγο για τη δημιουργία ενός διαδρόμου που παρακάμπτει τα Στενά, μειώνει τους χρόνους μεταφοράς και συνδέει τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας με το Μπουργκάς, τη Βάρνα και την Κωνστάντζα. Μια διασυνδεσιμότητα η οποία, όπως εξήγησε, έχει τρεις κρίσιμες διαστάσεις:

Τη στρατιωτική κινητικότητα. Η ικανότητα της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ να μετακινούν στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμό -σ’ έναν κόσμο που αλλάζει- είναι όπως είπε ζήτημα στρατηγικής ετοιμότητας και συλλογικής ασφάλειας

Την ανταγωνιστικότητα, το εμπόριο και οι εξαγωγές. Θα δίδεται πλέον στους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις η δυνατότητα εξαγωγών ταχύτερα και φθηνότερα προς την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Τον τουρισμό, ο οποίος όπως δήλωσε δεν είναι μόνο εικόνα και προβολή αλλά πρόσβαση, ασφάλεια και υποδομές.

Η Αλεξανδρούπολη και η Θράκη στο νέο ευρωπαϊκό χάρτη

Χαρακτήρισε το έργο και ως μία ιστορικής κλίμακας αντιστροφή καθώς «σε μια περιοχή βαθιάς ιστορίας και πολιτισμού αλλά και σκληρών συγκρούσεων, η συνδεσιμότητα γίνεται πλέον εργαλείο ειρήνης, συνεργασίας και κοινής ανάπτυξης», με την Αλεξανδρούπολη και τη Θράκη να βρίσκονται πάνω στο νέο ευρωπαϊκό χάρτη. Στο χάρτη των μεταφορών, της ενέργειας, της ασφάλειας, της άμυνας, της ανταγωνιστικότητας.

Κάνοντας λόγο για μία μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μετάβαση στην οποία εντάσσονται οι επιλογές, ο σχεδιασμός της ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής -που συναντώνται στο ίδιο σημείο- σημείωσε πως η Ευρώπη έχοντας απέναντί της έναν κόσμο που άλλαξε (γεωπολιτικές εντάσεις, ανάγκη προστασίας εφοδιαστικών αλυσίδων, μεταναστευτικές πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, κρίση στη Μέση Ανατολή, πόλεμος στην Ουκρανία κ.α.) πρέπει να γίνει εκτός από Ευρώπη της ειρήνης και Ευρώπη της ισχύος. Μιας ισχύος που προστατεύει και εγγυάται την ασφάλεια.

Η ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα

Σκιαγραφώντας τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε πως η ισχύς της δεν κρύβεται στο ότι είναι μία οικονομική δύναμη 450 εκατ. πολιτών με ΑΕΠ 17 τρισ. ευρώ, αλλά στην ικανότητά της να μετατρέπει τις κρίσεις σε εφαλτήρια. Έχει την ωριμότητα να συζητά ανοιχτά τα λάθη της, να ακούει κριτική και να διορθώνεται.

Τόνισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής, εξέφρασε την εκτίμηση πως η τριμερής συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας είναι ο νέος πυλώνας σταθερότητας στα Βαλκάνια στέλνοντας το μήνυμα ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι αδιαπέραστα αλλά οι δρόμοι της πάντα ανοιχτοί για τη δημιουργία και την ευημερία.

Η Θράκη της Ευρώπης, η ευρωπαϊκή Θράκη

Απευθυνόμενος στους πολίτες της Αλεξανδρούπολης και της Θράκης είπε πως σήμερα παρουσίασε την Ευρώπη των Έργων και όχι την Ευρώπη των ελίτ για την οποία μιλούν πολλοί. Την Ευρώπη που αναγνωρίζει τη θυσία και τη στρατηγική σημασία του Έβρου και επιστρέφει στους πολίτες του την ασφάλεια και την ανάπτυξη που δικαιούνται.

Τέλος, αναφορικά με τη σημερινή Ημέρα της Ευρώπης δήλωσε πως η καρδιά της χτυπά σε κάθε περιφέρεια της ευρωπαϊκής επικράτειας και η σημερινή εκδήλωση στη Θράκη είναι ενδεικτική του τι σημαίνει σήμερα Ευρώπη, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κοινή στρατηγική. Τι σημαίνει ένα έργο που ξεκινά από την Ελλάδα αλλά αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.

«Από τη Θράκη λοιπόν, έχει αξία να καταλάβουμε ότι σε αυτά τα μέρη, σε αυτόν τον τόπο, η Ευρώπη παύει να είναι μια θεωρητική έννοια ή ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός. Γίνεται πράξη, γίνεται ασφάλεια, γίνεται προοπτική…», είπε ο κ. Τζιτζικώστας συμπληρώνοντας πως κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στα σύνορα και το Κέντρο Επιχειρήσεων στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και το Ρυθμιστικό Σταθμό LNG στην Αμφιτρίτη, είδε την εικόνα μίας Ευρώπης που προστατεύει, που δεν αφήνει στην τύχη τους τα σύνορα, που συνεργάζεται, που συντονίζει υπηρεσίες, που αξιοποιεί τεχνολογία, ανθρώπους, εμπειρία, θεσμούς. Μία Ευρώπη που θωρακίζει την ενεργειακή της ασφάλεια σε μία περίοδο έντονων αναταράξεων. «Η Ευρώπη επενδύει εδώ, γιατί εδώ χτίζεται η ανθεκτικότητα ολόκληρης της Ανατολικής Πτέρυγας της Ένωσής μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος, Δήμας, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η πρόξενος της Ρουμανίας Georgiana Gabriela Iacobuta, ο πρόξενος της Βουλγαρίας Anton Markov, η επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Νιόβη Ρίγκου, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης και ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

