Παπασταύρου στο Προσυνέδριο της ΝΔ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θωρακίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας»

«Η ενέργεια πάνω από όλα είναι αναπόσπαστο μέρος της εθνικής μας ασφάλειας, η ενεργειακή ασφάλεια έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια και την ισχύ μας, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας και στη δέσμευση του κόμματος «να υπηρετεί πάντα και μόνο τα αληθινά συμφέροντα του Έθνους», τονίζοντας ότι «αυτό έχουμε κάνει διαχρονικά στον τομέα της ενέργειας». Κάνοντας μία αναδρομή στις πιο σημαντικές αποφάσεις που έλαβαν στον τομέα της ενέργειας κυβερνήσεις της ΝΔ από το 1973 και έπειτα, τόνισε ότι όλα αυτά τα χρόνια ένας ήταν ο παρανομαστής «η θωράκιση της ενεργειακής μας ασφάλειας, η θωράκιση της χώρας μας και αυτό ακριβώς κάνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης».

«Για πρώτη φορά εδώ και μισό αιώνα θα πραγματοποιηθεί υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο. Η κοινοπραξία της Exxon Mobil υπολογίζει το κοίτασμα σε 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Οι εθνικές μας ανάγκες είναι έξι δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αναλογιστείτε το μέλλον που έχει η πατρίδα μας, αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα αυτά. Και η Chevron μετά την Exxon Mobil θα ξεκινήσει σεισμικές έρευνες πριν το τέλος αυτού του χρόνου νότια της Κρήτης, ακυρώνοντας στην πράξη τους ανιστόρητους ισχυρισμούς της Τουρκίας», σημείωσε.

«Οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου στον κόσμο δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «αυτός είναι ο σύγχρονος πατριωτισμός της ευθύνης, αυτόν υπηρετούμε διαχρονικά, αυτόν υπηρετούμε σήμερα, να μην εξαρτάται η πατρίδα μας από εκβιασμούς, να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, να αξιοποιούμε τους δικούς μας πόρους, να σχεδιάζουμε χωρίς εξαρτήσεις», γιατί «σήμερα όποιος ελέγχει την ενέργεια του ελέγχει και τη μοίρα του, προστατεύει την κοινωνία του, προστατεύει την οικονομία του και ουσιαστικά προασπίζει την ελευθερία του».

Σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ο κ. Παπασταύρου είπε ότι τα τελευταία επτά χρόνια «έχει πραγματοποιηθεί ένα ενεργειακό θαύμα» και σήμερα «η χώρα μας είναι τρίτη στον κόσμο στη διείσδυση της ηλιακής ενέργειας και 9η της αιολικής ενέργειας».

«Πάνω από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν αναλάβαμε το 2019, η χώρα μας είχε 6,3 γιγαβάτ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα είναι κοντά στο 18%, τρεις φορές πάνω. Μόνο τους τελευταίους 12 μήνες προστέθηκαν τρία γιγαβάτ στην πατρίδα μας, δηλαδή σε 12 μήνες συντελέστηκε το 50% από ό,τι είχε γίνει μέχρι το 2019», είπε, εξηγώντας ότι αυτό το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα λειτουργεί ως ανάχωμα ώστε οι διεθνείς αυξήσεις να μη μετακυλίονται στους Έλληνες καταναλωτές. «Η ακρίβεια και οι τιμές της ενέργειας είναι πρώτη προτεραιότητα. Δείχνει όμως πόσο σημαντικό είναι το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα. Και μαζί με τους υδρογονάνθρακες και τις ΑΠΕ επενδύσαμε και στις υποδομές και στις διασυνδέσεις», εξήγησε ο υπουργός.

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ακόμη πως ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά μετά από 203 χρόνια η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης -Αθήνας και προχωρά η διασύνδεση με τα Δωδεκάνησα και τις Βόρειες Κυκλάδες. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή διασύνδεση με την Κύπρο ζήτησε «να μην έχει κανείς καμία αμφιβολία», καθώς «εργαζόμαστε συστηματικά και αποφασιστικά για να τερματίσουμε τον ενεργειακό αποκλεισμό της Κύπρου». Ταυτόχρονα έκανε λόγο για μια ιστορική ευκαιρία για τη Μακεδονία, καθώς «ο κάθετος διάδρομος, η διασύνδεση δηλαδή με μία αγορά ουσιαστικά 100 εκατομμυρίων, με τη Ρεβυθούσα, τον TAP, το FSRU, τον IGB αναπτύσσουν, ένα δίκτυο υποδομών που επιτρέπουν η ενέργεια να πηγαίνει από τον Νότο προς τον Βορρά, ενώ για δεκαετίες το φυσικό αέριο έρεε από τον Βορρά προς τον Νότο και τώρα αντιστρέφουμε αυτή τη ροή».

