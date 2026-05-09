ΣΥΡΙΖΑ για θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες;

«Η είδηση για την ανεύρεση από αλιείς θαλάσσιου drone, με αναμμένη μηχανή, που μετέφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, σε ακτή της Λευκάδας, προκαλεί εύλογη ανησυχία» σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας: «Πώς είναι δυνατόν μια αυτοπροωθούμενη βόμβα να κάνει βόλτες δίπλα σε ελληνικές ακτές και οι αρχές να μην έχουν πάρει χαμπάρι;».

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «οι κατόπιν εορτής καθησυχαστικές δηλώσεις μοιάζουν αστείες».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «το Λιμενικό Σώμα, το υπ. Ναυτιλίας, το υπ. Εθνικής Άμυνας οφείλουν εξηγήσεις, και τις οφείλουν άμεσα»:

«Πώς βρέθηκε ένα τέτοιο πολεμικό όπλο να πλέει ανενόχλητο στα χωρικά μας ύδατα και γιατί δεν εντοπίστηκε έγκαιρα; Ποιος το άφησε, και με ποιο σκοπό;»

«Ελέγχει κανείς τη δραστηριότητα ξένων κρατών στις περιοχές δικαιοδοσίας του ελληνικού κράτους;»

«Τι θα πράξει η ελληνική κυβέρνηση όταν διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφτασε το πλωτό drone στη Λευκάδα;»

«Οφείλουμε να κάνουμε μια ακόμα συσχέτιση: Το συγκεκριμένο ανησυχητικό γεγονός έρχεται μόλις μερικές μέρες μετά την ανενόχλητη δραστηριότητα ισραηλινών πολεμικών πλοίων κατά διεθνών ακτιβιστών, με παρεμπόδιση και κατάληψη των σκαφών τους και απαγωγή εκατοντάδων ανθρώπων, σε περιοχή ευθύνης των ελληνικών αρχών για έρευνα και διάσωση. Μια πράξη πειρατείας με την πλήρη και απροκάλυπτη ανοχή του ελληνικού κράτους και της κυβέρνησης Μητσοτάκη» συνεχίζει η Κουμουνδούρου και καταλήγει:

«Πειρατικές επιδρομές και πολεμικές δραστηριότητες από ξένες χώρες, μερικά μίλια από τις ακτές της χώρας μας. Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, κ. Μητσοτάκη;».

