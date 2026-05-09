Μαρινέλλα: Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τις 40 μέρες από τον θάνατό της (Photos)

Στο κοιμητήριο της Κηφισιάς τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου 9/5 το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο της Μαρινέλλας.

Στο κοιμητήριο βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και στενοί συνεργάτες της μεγάλης ερμηνεύτριας, κρατώντας συγκινημένοι λουλούδια στη μνήμη της. Εκεί ήταν και η κόρη της, Τζωρτίνα Σερπιέρη.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, η Κάτια Δανδουλάκη, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Απόστολος Γκλέτσος με τη σύντροφό του Ιζαμπέλα Αρβανίτη, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Γιώργος Θεοφάνους, η Μπέτυ Μαγγίρα με τον Δημήτρη Μάζη και ο Λάκης Λαζόπουλος.

