AtmoHub: Νέα ενίσχυση του φαινομένου μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης από Δευτέρα- Ιδιαίτερα επιβαρυμένη η ατμόσφαιρα στην Κρήτη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αρκετά επιβαρυμένη αναμένεται η ατμόσφαιρα κοντά στην επιφάνεια του εδάφους στην περιοχή της Κρήτης και ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 μg/m³.
Σύμφωνα με το AtmoHub το φαινόμενο θα παρουσιάσει προσωρινή εξασθένηση από αύριο, ωστόσο από τη Δευτέρα προβλέπεται εκ νέου ενίσχυση της μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.
Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι:
«Η επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Τρίτη, ενώ υπάρχει πιθανότητα συνέχισης του φαινομένου και τις επόμενες ημέρες», σημειώνει το AtmoHub και προσθέτει ότι η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται συνεχώς.
Διαβάστε επίσης:
Μαρινέλλα: Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τις 40 μέρες από τον θάνατό της (Photos)
Ηράκλειο: Εργατικό ατύχημα υπαλλήλου καθαριότητας – Τραυματίστηκε στην άσφαλτο
Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές σε Δ. Αχαΐα και Ηλεία: Δέκα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.