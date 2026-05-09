search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 19:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

09.05.2026 18:01

AtmoHub: Νέα ενίσχυση του φαινομένου μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης από Δευτέρα- Ιδιαίτερα επιβαρυμένη η ατμόσφαιρα στην Κρήτη

09.05.2026 18:01
chania

Αρκετά επιβαρυμένη αναμένεται η ατμόσφαιρα κοντά στην επιφάνεια του εδάφους στην περιοχή της Κρήτης και ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 μg/m³.

Σύμφωνα με το AtmoHub το φαινόμενο θα παρουσιάσει προσωρινή εξασθένηση από αύριο, ωστόσο από τη Δευτέρα προβλέπεται εκ νέου ενίσχυση της μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι:

  • Κρήτη
  • Πελοπόννησος
  • Αττική
  • Στερεά Ελλάδα
  • Δυτική Ελλάδα
  • Ήπειρος
  • Θεσσαλία

«Η επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Τρίτη, ενώ υπάρχει πιθανότητα συνέχισης του φαινομένου και τις επόμενες ημέρες», σημειώνει το AtmoHub και προσθέτει ότι η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται συνεχώς.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινέλλα: Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τις 40 μέρες από τον θάνατό της (Photos)

Ηράκλειο: Εργατικό ατύχημα υπαλλήλου καθαριότητας – Τραυματίστηκε στην άσφαλτο

Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές σε Δ. Αχαΐα και Ηλεία: Δέκα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nigel farage 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Deutcshe Welle: Με αέρα νικητή το ακροδεξιό Reform UK στις τοπικές εκλογές της Βρετανίας

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ανατινάχθηκε ΑΤΜ, περίπου 100.000 ευρώ άρπαξαν οι δράστες

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Πολλά νεύρα έχει ο Άδωνις Γεωργιάδης – Άθλιοι οι χλευασμοί και οι προσβολές στον Γιώργο Παπανδρέου

peter_magyar_new_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο Μάγιαρ – Υπόσχεται «δημοκρατική αναγέννηση» στη χώρα

oaka metallica 876- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Φρενίτιδα για τη μεγάλη συναυλία των Metallica: Γεμίζει το ΟΑΚΑ, όλα τα έκτακτα μέτρα (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε όλος ο βόρειος τομέας του ΣΥΡΙΖΑ

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

tsipras-234234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβρασμός στον (παλαιό) ΣΥΡΙΖΑ: Μαζικές αποχωρήσεις, πυρήνες αυτό-οργάνωσης και προσχωρήσεις στο κόμμα Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 19:18
nigel farage 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Deutcshe Welle: Με αέρα νικητή το ακροδεξιό Reform UK στις τοπικές εκλογές της Βρετανίας

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ανατινάχθηκε ΑΤΜ, περίπου 100.000 ευρώ άρπαξαν οι δράστες

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Πολλά νεύρα έχει ο Άδωνις Γεωργιάδης – Άθλιοι οι χλευασμοί και οι προσβολές στον Γιώργο Παπανδρέου

1 / 3