search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 19:19
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.05.2026 18:35

ΠΑΣΟΚ: Πολλά νεύρα έχει ο Άδωνις Γεωργιάδης – Άθλιοι οι χλευασμοί και οι προσβολές στον Γιώργο Παπανδρέου

09.05.2026 18:35
pasok_trikoupi

Με αυστηρή γλώσσα σχολίασε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την πρότασή του κόμματος για 4ήμερη εργασία στις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ χαρακτήρισε άθλιες τις επικρίσεις του Υπουργού Υγείας για τον πρώην Πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου.

«Πολλά νεύρα έχει ο κ. Γεωργιάδης τελευταία. Τη μία θέλει να καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την άλλη στρέφεται ευθέως κατά συναδέλφων του υπουργών παίρνοντας θέση στην εσωκομματική κούρσα των δελφίνων της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει σχετικά, όπου προστίθεται ότι «χθες επέλεξε να αυτογελοιοποιηθεί εκ νέου. Προπαγανδίζει ότι με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία στις μεγάλες επιχειρήσεις για θέσεις έντασης διανοίας, -όπως προγραμματιστές, εργαζόμενοι σε marketing, HR, λογιστήρια-, θα κλείσουν τα νοσοκομεία, οι ταβέρνες και τα μανάβικα της χώρας (!)».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει δηκτικά πώς «θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης. Πρέπει να είναι μαύρα τα μαντάτα από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις της κυβέρνησης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ».

«Οι χλευασμοί και οι προσβολές του κ. Γεωργιάδη προς το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού, κ. Γιώργου Παπανδρέου, είναι άθλιοι.

Αποδεικνύουν πολύ απλά, ότι δεν έχει σοβαρά επιχειρήματα απέναντι στις ρηξικέλευθες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την 4ημερη εργασία», τονίζει στην ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του κόμματος και υπογραμμίζει: «Και κάτι τελευταίο προς τον κ. Υπουργό: Να προσέξει την εμμονή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν χρειάζεται να δείχνει το άγχος του. Προδίδεται. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο λαός. Και είναι το ΠΑΣΟΚ που θα σας στείλει στην αντιπολίτευση».

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ για θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες;

Δένδιας στο 6ο προσυνέδριο της ΝΔ: «Εκτελούμε εθνικό καθήκον όταν ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις»

Μαρινάκης εναντίον Τσίπρα: «Η ανάρτηση του για τις τράπεζες ξεφεύγει από τα όρια του θράσους»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nigel farage 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Deutcshe Welle: Με αέρα νικητή το ακροδεξιό Reform UK στις τοπικές εκλογές της Βρετανίας

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ανατινάχθηκε ΑΤΜ, περίπου 100.000 ευρώ άρπαξαν οι δράστες

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Πολλά νεύρα έχει ο Άδωνις Γεωργιάδης – Άθλιοι οι χλευασμοί και οι προσβολές στον Γιώργο Παπανδρέου

peter_magyar_new_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο Μάγιαρ – Υπόσχεται «δημοκρατική αναγέννηση» στη χώρα

oaka metallica 876- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Φρενίτιδα για τη μεγάλη συναυλία των Metallica: Γεμίζει το ΟΑΚΑ, όλα τα έκτακτα μέτρα (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε όλος ο βόρειος τομέας του ΣΥΡΙΖΑ

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

tsipras-234234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβρασμός στον (παλαιό) ΣΥΡΙΖΑ: Μαζικές αποχωρήσεις, πυρήνες αυτό-οργάνωσης και προσχωρήσεις στο κόμμα Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 19:18
nigel farage 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Deutcshe Welle: Με αέρα νικητή το ακροδεξιό Reform UK στις τοπικές εκλογές της Βρετανίας

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ανατινάχθηκε ΑΤΜ, περίπου 100.000 ευρώ άρπαξαν οι δράστες

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Πολλά νεύρα έχει ο Άδωνις Γεωργιάδης – Άθλιοι οι χλευασμοί και οι προσβολές στον Γιώργο Παπανδρέου

1 / 3