Δένδιας στο 6ο προσυνέδριο της ΝΔ: «Εκτελούμε εθνικό καθήκον όταν ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις»

Την εθνική προσπάθεια για συνολική αναδιάρθρωση των Ενόπλων Δυνάμεων, με έμφαση στη σύγχρονη τεχνολογία, την εγχώρια αμυντική βιομηχανία στη βάση της κυβερνητικής ατζέντας με ορίζοντα το 2030, την «Ασπίδα του Αχιλλέα», παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε, ταυτόχρονα, και την επιχειρησιακή ικανότητα της χώρας, λέγοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της, οι εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις διεξάγουν πέντε επιχειρήσεις εκτός συνόρων και συμμετέχουν σε άλλες δύο ευρωπαϊκές αποστολές.

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας ανέδειξε ως βασικό στόχο τη δημιουργία «του πιο αξιόμαχου στρατού που είχε ποτέ στην ιστορία της η πατρίδα μας», δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στα drones, στα αντι-drone συστήματα, στην εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων και στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αλλαγή της εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων, σημειώνοντας ότι πλέον οι νέοι στρατεύσιμοι θα αποκτούν δεξιότητες συνδεδεμένες με τις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες, αλλά και με την αγορά εργασίας.

«Κάθε νεοσύλλεκτος στον ελληνικό στρατό από εδώ και πέρα θα ξέρει να χρησιμοποιεί drones, θα εκπαιδεύεται σε αντι-drone συστήματα, θα γνωρίζει τις σύγχρονες μεθόδους και δεξιότητες». Μάλιστα, υπογράμμισε ότι οι γνώσεις αυτές «θα του είναι χρήσιμες στην οικονομία, ώστε να μπορεί να προσφέρει στην αγορά, όταν θα ολοκληρώνει το διάστημα της θητείας του».

Ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε τη δημιουργία «μιας βασικής εφεδρείας 100.000 εφέδρων», οι οποίοι, όπως είπε, «θα εκπαιδεύονται τακτικά στα νέα συστήματα, στις νέες δυνατότητες και στις νέες προκλήσεις», ενώ αναφέρθηκε στην επικείμενη εθελοντική στράτευση γυναικών, στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού και διεύρυνσης της στελέχωσης.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας, σημειώνοντας ότι τα ελληνικά F-16 «θα φτάσουν σε επίπεδο Viper», ενώ αναφέρθηκε και στα Rafale, αλλά και στην έλευση των F-35.

«Στο τέλος του 2027 ή στις αρχές του 2028 θα παραλάβουμε το πρώτο F-35, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία του πλανήτη», δήλωσε, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα θα διαθέτει «μια αεροπορία με 200 υπερσύγχρονα μαχητικά, μία από τις ισχυρότερες στην Ευρώπη».

Αναφερόμενος στο Πολεμικό Ναυτικό, υπογράμμισε ότι ήδη υπηρετεί στον στόλο η φρεγάτα Belharra «Κίμων», κάνοντας λόγο για «το πιο σύγχρονο και ισχυρό πλοίο της κατηγορίας του σε ολόκληρο τον πλανήτη». Επισήμανε, ακόμη, την απόκτηση των ιταλικών Bergamini και τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ και πρόσθεσε: «Θα έχουμε τον ισχυρότερο στόλο που είχαμε ποτέ».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάπτυξη ελληνικών δυνατοτήτων στα drones και στα anti-drone συστήματα, με αιχμή το σύστημα «Κένταυρος». Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε σε «χώρα που παράγει πάρα πολλά drones» και «έχει επιλέξει να απειλεί την Ελλάδα», χωρίς να την κατονομάσει, σημειώνοντας ότι η απάντηση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας «λέγεται Κένταυρος».

«Είναι ένα από τα πιο εξελιγμένα anti-drone συστήματα στον κόσμο και παράγεται από ελληνικά χέρια και σχεδιάζεται από ελληνικά μυαλά». Παράλληλα, αποκάλυψε συνεργασία με την Πορτογαλία για την ανάπτυξη θαλάσσιων drones, τονίζοντας ότι στόχος είναι «ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς».

Σημείωσε, δε, τα πρόσφατα δημοσιεύματα για «ένα drone ξένης χώρας, το οποίο αλιεύτηκε εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων», και σχολίασε:

«Ακούστε να σας πω, για να είμαστε συνεννοημένοι. Επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες, ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το Πολεμικό Ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και αντι-drone συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή».

Ο υπουργός έκανε εκτενή αναφορά και στη νέα φιλοσοφία των εξοπλισμών, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες. Όπως είπε, «μέχρι το 2024 ο Ελληνισμός είχε διαθέσει 270 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνά του», όμως «κάναμε πολλά λάθη». Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αλλάζει το μοντέλο, ώστε οι Ένοπλες Δυνάμεις να μην αγοράζουν απλώς, αλλά να αξιοποιούν ελληνικές εταιρείες και καινοτομία μέσω του ΕΛΚΑΚ και της Διεύθυνσης Καινοτομίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στη διεθνή παρουσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας διεξάγουν συγχρόνως πέντε επιχειρήσεις έξω από τα σύνορα». Αναφέρθηκε στις αποστολές σε Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Βουλγαρία και Σαουδική Αραβία, ενώ υπογράμμισε και τη συμμετοχή της Ελλάδας στην προστασία της Κύπρου. Παράλληλα, σημείωσε τη συμμετοχή της χώρας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις «Ειρήνη» και «Ασπίδες», λέγοντας ότι συνολικά η χώρα συμμετέχει σε επτά επιχειρήσεις εκτός συνόρων, κάτι που, όπως τόνισε, «ουδέποτε στην ιστορία του Ελληνισμού» είχε συμβεί ξανά.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «για πρώτη φορά στην ιστορία μας η πατρίδα μας έχει 17 μικροδορυφόρους στο διάστημα και για πρώτη φορά ετοιμάζεται να αποκτήσει τον δικό της επικοινωνιακό δορυφόρο».

«Δεν κάνουμε κομματική υπηρεσία, εκτελούμε εθνικό καθήκον όταν ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις», ανέφερε ο κ. Δένδιας και απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό πρόσθεσε:

«Νιώθω μεγάλη υπερηφάνεια, κύριε πρόεδρε, για την τιμή που μου κάνατε να είμαι πολιτικά υπεύθυνος για τις Ένοπλες Δυνάμεις».

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι ο προσυνεδριακός διάλογος της ΝΔ είναι ένα καλό βήμα για να τεθεί, ενόψει των εθνικών εκλογών, το ερώτημα:

«Το ερώτημα είναι απλό, σαφές και καθαρό. Ποια πολιτική δύναμη, ποια κυβέρνηση, ποια στελέχη και ποιος πρωθυπουργός έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα; Εμείς δίνουμε την απάντηση. Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης».

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης εναντίον Τσίπρα: «Η ανάρτηση του για τις τράπεζες ξεφεύγει από τα όρια του θράσους»

Μαρινάκης: «Μάχη ενάντια στην παραπληροφόρηση θα δώσει το σύνολο της κοινωνίας»

Παπασταύρου στο Προσυνέδριο της ΝΔ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θωρακίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας»

