Ηράκλειο: Εργατικό ατύχημα υπαλλήλου καθαριότητας – Τραυματίστηκε στην άσφαλτο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θύμα υπάλληλο καθαριότητας που εργαζόταν σε απορριμματοφόρο όχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο εργαζόμενος βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε.
Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και χρειάστηκε να του γίνουν 20 ράμματα.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται.
Διαβάστε επίσης:
Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές σε Δ. Αχαΐα και Ηλεία: Δέκα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης
Αττική: Συνελήφθησαν 6 μέλη εγκληματικής οργάνωσης για απάτες – Προσποιούνταν υπαλλήλους εταιρείας παροχής ρεύματος
Αλεξανδρούπολη-Πύθιο: Το οδικό δίκτυο που θα συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα – Στα 277 εκάτ. το κόστος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.