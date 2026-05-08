ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 22:02
Εργατικό δυστύχημα σε εργοστάσιο της Χαλκίδας: Φορτηγό παρέσυρε οδηγό

Tη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα έχασε εργαζόμενος σε βιομηχανική μονάδα στην περιοχή Πέι Δοκού Χαλκίδας. 

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 12:00 κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο προαύλιο του εργοστασίου, σύμφωνα με το eviathema.

Ο άτυχος εργαζόμενος έκανε επισκευές σε φορτηγό όχημα στο προαύλιο του εργοστασίου. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το βαρύ όχημα μετακινήθηκε απρόσμενα, τον παρέσυρε και να τον τραυματίσε θανάσιμα. 

Στο εργοστάσιο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας και κλιμάκιο της Τροχαίας. Η βιομηχανική περιοχή Πέι Δοκού έχει αποκλειστεί σε συγκεκριμένο τμήμα της από την αστυνομία για τη διενέργεια τπροανάκρισης. Οι αρχές επικεντρώνονται στο αν τηρήθηκαν στο τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών στο βαρύ όχημα. Αναμένεται αυτοψία από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

