Εργατικό δυστύχημα σε εργοστάσιο της Χαλκίδας: Φορτηγό παρέσυρε οδηγό

Tη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα έχασε εργαζόμενος σε βιομηχανική μονάδα στην περιοχή Πέι Δοκού Χαλκίδας.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 12:00 κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο προαύλιο του εργοστασίου, σύμφωνα με το eviathema.

Ο άτυχος εργαζόμενος έκανε επισκευές σε φορτηγό όχημα στο προαύλιο του εργοστασίου. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το βαρύ όχημα μετακινήθηκε απρόσμενα, τον παρέσυρε και να τον τραυματίσε θανάσιμα.

Στο εργοστάσιο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας και κλιμάκιο της Τροχαίας. Η βιομηχανική περιοχή Πέι Δοκού έχει αποκλειστεί σε συγκεκριμένο τμήμα της από την αστυνομία για τη διενέργεια τπροανάκρισης. Οι αρχές επικεντρώνονται στο αν τηρήθηκαν στο τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών στο βαρύ όχημα. Αναμένεται αυτοψία από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Διαβάστε επίσης

Διασταύρωση πυρών μεταξύ Ryanair και Fraport: «Προσχηματικοί και αβάσιμοι οι λόγοι»

Με δύο σφαίρες από απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου αποτελείωσε ο Παρασύρης τον Νικήτα – Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Ηράκλειο: Άνδρας έκανε κεφαλοκλείδωμα στην πρώην σύντροφό του και την έσερνε στο έδαφος – Σοκαριστικό βίντεο