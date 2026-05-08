Διασταύρωση πυρών μεταξύ Ryanair και Fraport: «Προσχηματικοί και αβάσιμοι οι λόγοι»

Αβάσιμους και προσχηματικούς χαρακτηρίζει η Fraport τους ισχυρισμούς της Ryanair για την αποχώρηση της από το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».

Η Fraport υποστηρίζει ότι η απόφαση της low cost αεροπορικής εταιρείας συνδέεται αποκλειστικά με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας.

Νωρίτερα η Ryanair ανακοίνωσε ότι αποχωρεί τον Χειμώνα του 2026 από το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και ότι θα περιορίσει τη χωρητικότητα στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Στρέφοντας βέλη της κατά της Fraport, κατήγγειλε ότι αύξησε τα τέλη και καρπώθηκε και τη μείωση του τέλους εκσυγχρονισμού. «Τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τους μήνες εκτός αιχμής, όταν η εξάρτηση του κλάδου από τη συνδεσιμότητα χαμηλού κόστους είναι πιο έντονη. Ως εκ τούτου, η Ryanair δεν είχε άλλη επιλογή από το να ανακατανείμει τη χωρητικότητα σε πιο ανταγωνιστικές χώρες», είπε όλο νόημα η εταιρεία.

Η ανακοίνωση της Fraport

Η Fraport Greece ενημερώθηκε σήμερα για την τελική απόφαση της Ryanair να διακόψει μέρος του χειμερινού πτητικού της έργου στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» για την επόμενη χρονιά.

Πέραν του γεγονότος ότι οι σχετικές ανακοινώσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα κι όχι στη Θεσσαλονίκη που κατά κύριο λόγο επηρεάζεται από τις αποφάσεις αυτές, είναι προφανές ότι οποιεσδήποτε αιτιάσεις περί των αεροναυτιλιακών χρεώσεων και του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων που έχει θεσπιστεί από το Ελληνικό Κράτος είναι απολύτως αβάσιμες και καθ’ ολοκληρία προσχηματικές.

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι λόγοι που οδήγησαν τη Ryanair να περιορίσει το πτητικό της έργο κατά τη χειμερινή περίοδο στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας.

Από την πλευρά μας, σεβόμαστε τις επιχειρηματικές αποφάσεις της Ryanair, η οποία εξακολουθεί να παραμένει ένας από τους σημαντικούς συνεργάτες μας, όπως επίσης και οι υπόλοιπες 40 αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, συνδέοντας την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας με περισσότερες από 33 χώρες και 93 προορισμούς.

Ως Fraport Greece, έχουμε επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών και εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ επιβατικής κίνησης, με συνολική αύξηση 40%, στα εννέα χρόνια που βρίσκεται υπό τη διαχείρισή μας. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο μας: το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούνται, ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις αυξανόμενες ροές επιβατών που συνεπάγεται η διαρκής ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής ως διεθνούς προορισμού.

Τι λέει η Ryanair

​Η Ryanair, η Νο. 1 αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, ανακοίνωσε σήμερα (Παρασκευή, 8 Μαΐου) το κλείσιμο της βάσης τριών αεροσκαφών της στη Θεσσαλονίκη και μειώσεις χωρητικότητας στο αεροδρόμιο της Αθήνας για τον Χειμώνα ’26, με αποτέλεσμα την απώλεια 700.000 θέσεων (-45%) και 12 δρομολογίων για την επερχόμενη χειμερινή περίοδο ’26. Αυτή η καταστροφική απώλεια στη συνδεσιμότητα κατά τους μη αιχμής χειμερινούς μήνες είναι το άμεσο αποτέλεσμα των απελπιστικά μη ανταγωνιστικών χρεώσεων που επιβάλλονται στο μονοπώλιο της γερμανικής Fraport Greece και στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

​Η ελληνική κυβέρνηση έλαβε τη σοφή απόφαση να μειώσει το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ADF) κατά 75% (από 12€ σε 3€ ανά επιβάτη) από τον Νοέμβριο του ’24, γεγονός που θα έπρεπε να είχε τονώσει άμεσα τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια, ιδιαίτερα αυτά που διαχειρίζεται η Fraport Greece, αρνήθηκαν να μετακυλίσουν τη φορολογική μείωση στους επιβάτες και αντ’ αυτού καρπώθηκαν τη μείωση του φόρου για τους ίδιους. Έκτοτε, η Fraport Greece συνέχισε να αυξάνει τις χρεώσεις, οι οποίες είναι πλέον +66% πάνω από τα επίπεδα προ-Covid. Ομοίως, το αεροδρόμιο της Αθήνας θα αυξήσει τις χρεώσεις αυτόν τον Χειμώνα.

​Κατά συνέπεια, τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τους μήνες εκτός αιχμής, όταν η εξάρτηση του κλάδου από τη συνδεσιμότητα χαμηλού κόστους είναι πιο έντονη. Ως εκ τούτου, η Ryanair δεν είχε άλλη επιλογή από το να ανακατανείμει τη χωρητικότητα σε πιο ανταγωνιστικές χώρες όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία και η Σουηδία, όπου τα αεροδρόμια έχουν μετακυλίσει τις οικονομίες από τις κυβερνητικές φορολογικές μειώσεις. Το μειωμένο πρόγραμμα της Ryanair για τον Χειμώνα ’26 στην Ελλάδα θα έχει ως αποτέλεσμα:

3 βάσεις αεροσκαφών στη Θεσσαλονίκη (-300 εκατ. δολάρια επένδυση)

700.000 θέσεις (-45% έναντι του Χειμώνα ’25)

12 δρομολόγια (Θεσσαλονίκη προς Βερολίνο, Χανιά, Φρανκφούρτη-Χαν, Γκέτεμποργκ, Ηράκλειο, Niederrhein, Πόζναν, Στοκχόλμη, Βενετία-Τρεβίζο, Ζάγκρεμπ, και Αθήνα προς Μιλάνο-Μαλπένσα και Χανιά προς Πάφο)

​2 αεροδρόμια κλείνουν (Χανιά και Ηράκλειο)

​Η Ryanair παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης στην ελληνική κυβέρνηση για την αύξηση της κίνησης σε 12 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως (+70%), τη βάση 10 επιπλέον αεροσκαφών (+1 δις δολάρια πρόσθετη επένδυση) και τη δρομολόγηση 50 νέων δρομολογίων τα επόμενα 5 χρόνια. Ωστόσο, αυτή η ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν παγώσουν οι αεροδρομιακές χρεώσεις και η μείωση του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων κατά 75% μετακυλιστεί στους επιβάτες σε όλα τα αεροδρόμια. Δυστυχώς, η Ελλάδα θα συνεχίσει να χάνει επενδυτικές ευκαιρίες, τουρισμό και ανάπτυξη της κίνησης αυτόν τον Χειμώνα, έως ότου η Fraport Greece και η Αθήνα εγκαταλείψουν την επαίσχυντη πρακτική τους να καρπώνονται αυτή τη φορολογική περικοπή.

​Ο Εμπορικός Διευθυντής της Ryanair, Jason McGuinness, δήλωσε, «Η Ryanair με λύπη ανακοινώνει το κλείσιμο της βάσης μας στη Θεσσαλονίκη και μειώσεις στην Αθήνα για τον Χειμώνα ’26, με αποτέλεσμα την απώλεια 700.000 θέσεων και 12 δρομολογίων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και την αναστολή των δραστηριοτήτων στα Χανιά και το Ηράκλειο κατά τη διάρκεια των μηνών εκτός αιχμής. Αυτές οι αποτρεπτές μειώσεις της κίνησης είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων να μετακυλίσουν τη μείωση του ADF, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη όπου το μονοπώλιο της Fraport Greece έχει αυξήσει τις αεροδρομιακές χρεώσεις κατά +66% από το 2019.

​Η απομάκρυνση των 3 αεροσκαφών, των 500.000 θέσεων (-60% έναντι του Χειμώνα ’25) και των 10 δρομολογίων από τη Θεσσαλονίκη για τον Χειμώνα ’26 θα είναι καταστροφική για την πόλη και την περιοχή, καθώς η Ryanair παρείχε το 90% της διεθνούς χωρητικότητας στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο χειμώνα. Δυστυχώς, θα υπάρχουν πλέον λιγότεροι ναύλοι χαμηλού κόστους για τους πολίτες και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και ο τουρισμός όλο το χρόνο θα πληγεί ως αποτέλεσμα. Αυτά τα αεροσκάφη θα ανακατανεμηθούν στην Αλβανία, την περιφερειακή Ιταλία και τη Σουηδία, όπου τα αεροδρόμια έχουν μετακυλίσει τις κυβερνητικές φορολογικές ελαφρύνσεις – με αποτέλεσμα περισσότερη συνδεσιμότητα, τουρισμό και θέσεις εργασίας αυτόν τον Χειμώνα σε αυτές τις περιοχές.

​Υπάρχει μια ευκαιρία για την Ελλάδα να εξασφαλίσει σημαντική αύξηση της κίνησης όλο το χρόνο, ωστόσο, αυτή η επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν το γερμανικό μονοπώλιο της Fraport Greece μετακυλίσει πλήρως τη συνετή φορολογική μείωση της ελληνικής κυβέρνησης από τον Νοέμβριο του ’24 – επιτρέποντας σε αεροπορικές εταιρείες όπως η Ryanair να παρέχουν τη συνδεσιμότητα που απαιτείται για τη μείωση της χρόνιας εποχικότητας της Ελλάδας».

