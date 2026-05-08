Με δύο σφαίρες από απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου αποτελείωσε ο Παρασύρης τον Νικήτα – Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Το μένος του Κώστα Παρασύρη κατά του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 και οι έξι σφαίρες βρήκαν τον άτυχο Νικήτα στον κορμό, με τη μία να παραμένει καρφωμένη στο σώμα του.

Ο νεαρός δέχθηκε ένα πυροβολισμό πισώπλατα. Τέσσερις πυροβολισμοί έγιναν από απόσταση 2-3 μέτρων.Ο Νικήτας είχε ήδη καταρρεύσει όταν ο δράστης ήρθε από πάνω του και τον πυροβόλησε δύο φορές από απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου.

Αμετανόητος ο Παρασύρης

Ο 54χρονος δεν έδειξε μεταμέλεια στην απολογία του, αντίθετα είπε κυνικά, «Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο έξι» και ζήτησε από τους αστυνομικούς, «να με περάσετε για τελευταία φορά από το μνήμα του παιδιού μου, γιατί δεν θα το ξαναδώ, να το αποχαιρετήσω…» παρακάλεσε, όπως αναφέρει το Cretalive.gr. Όπως είπε, για τον εαυτό του δεν τον νοιάζει τι θα απογίνει και τι θα πάθει, δεν τον ενδιέφερε άλλωστε ούτε πριν.

«Είχα το όπλο για να ρίξω μπαλωθιές στο μνημόσυνο του ανιψιού μου»

Ο 54χρονος υποστήριξε ότι είχε το όπλο μαζί του γιατί επέστρεφε από το μνημόσυνο του ανιψιού του. «Να παίξω στον αέρα δύο μπαλωθιές προς τιμήν της μνήμης του παιδιού, όπως συνηθίζεται στα μέρη μας, πλην όμως λόγω του ότι μαζεύτηκε πολύς ξένος κόσμος στο μνημόσυνο – συναπαντήματα πάνω από το μνημείο των παιδιών μας, εντέλει δεν το έπραξα».

Απέδωσε την πράξη του στην έλλειψη απόδοσης δικαιοσύνης, καθώς η υπόθεση είχε κολλήσει δικαστικά εδώ και 2,5 χρόνια. «η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023. Από την ημέρα που έχασα το μοναχοπαίδι και μοναχογιό μου, έσβησε για μένα το φως της ζωής. Έγινα σκιά του εαυτού μου. Δεν υπήρχε κανένας πλέον λόγος να ζω. Είχα παραιτηθεί. Κοιμόμουν (όποτε κοιμόμουν) και ξυπνούσα με τον πόνο της απώλειας του παιδιού μου. Η ζωή μου ήταν νεκροταφείο – σπίτι – νεκροταφείο και Δικαστήρια».



«Εδώ και δυόμιση χρόνια δυστυχώς δεν έβλεπα καμία πρόοδο. Την ήδη επιβεβαρυμένη ψυχική μου κατάσταση επιδείνωσε και το γεγονός ότι ο συγχωρεμένος κυκλοφορούσε ελεύθερος χωρίς καμία τιμωρία, δεν είχε καν ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του για οποιοδήποτε αδίκημα» συνέχισε ο 54χρονος, ο οποίος επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι «πολλές φορές όταν με συναντούσε στο δρόμο (σ.σ. ο 21χρονος) με ειρωνευόταν και με χλεύαζε κάνοντας σπινιές και ελιγμούς, περνώντας έξω από το σπίτι μου και βάζοντας δυνατά μουσική, ενώ τόσο αυτός όσο και η οικογένειά του, αντί να μου εκφράσουν την συμπαράστασή τους με κάποιο – έστω – συμβολικό τρόπο, με είχαν καταγγείλει και ψευδώς ότι τάχα τους πυροβόλησα έξω από το σπίτι τους, πράγμα που δεν ήταν αλήθεια».



«Καμία δικαιοσύνη, Θεού ή ανθρώπων, δεν θα έφερνε πίσω τον Γιώργο μου, τη δύναμή μου, το γέλιο μου» συνέχισε στο ίδιο πνεύμα ενώ περιγράφοντας την ψυχολογική του κατάσταση λίγο πριν το φονικό, υποστήριξε: «Η κατάστασή μου έβαινε συνεχώς επιδεινούμενη με αποτέλεσμα τον τελευταίο καιρό να μην έχω κλείσει μάτι για τουλάχιστον 10 ημέρες. Έκλαιγα ασταμάτητα γιατί έφτανε η ημέρα της Αγίας Ειρήνης, που σαν σήμερα πριν από 9 χρόνια έχασε την ζωή του άδικα σε τροχαίο το παιδί του πρώτου μου ξαδέρφου Κωνσταντίνου Βαρότση-ο Χαρίλαος-στο ίδιο ακριβώς σημείο (στον ίδιο στύλο) που κατέληξε και ο μονάκριβός μου, ακριβώς στον ίδιο χρόνο με το γιό μου (μετά από 19 ημέρες από το συμβάν) και ο οποίος έχει ταφεί στο ίδιο μνήμα με τον γιό μου. Σημειωτέον ότι τον αδικοχαμένο γιό μου τον βάπτισα Γεώργιο προς απόδοση τιμής στον επίσης αδικοχαμένο πρώτο μου ξάδερφο Γεώργιο Βαρότση, αδερφό του Κωνσταντίνου, ο οποίος ομοίως σκοτώθηκε σε τροχαίο το έτος 1990 έξω από την είσοδο του αεροδρομίου Ηρακλείου».

Πώς περιγράφει τη στιγμή της δολοφονίας

Για τη στιγμή της δολοφονίας του 21χρονου, ο Κώστας Παρασύρης περιέγραψε ότι συνάντησε τυχαία τον νεαρό και θεώρησε ότι ο νεαρός τον ειρωνεύτηκε με άσεμνη χειρονομία. «Εκείνη την στιγμή έχασα την γη κάτω από τα πόδια μου, ένα μαύρο πέπλο σκέπασε το ήδη επιβεβαρυμένο και αρρωστημένο μυαλό μου, θόλωσα, περιήλθα σε κατάσταση παροξυσμού, παραληρήματος, και πλήρους ψυχικής ταραχής και άμεσα, υπό καθεστώς απύθμενου πόνου, τρομερού θυμού και τεράστιας οργής που απέκλεισαν την σκέψη μου – χωρίς να το καταλάβω – έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος. Αυτός τότε αντί να σηκωθεί να φύγει κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μού επιτέθηκε κλωτσώντας με και με τα δύο του πόδια».



Ειδικά, δε, για τη στιγμή των 6 πυροβολισμών, προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του λέγοντας στην απολογία του «εκείνη την στιγμή, υπό καθεστώς σκληρών συναισθημάτων οργής, αγανάκτησης, θυμού και απέραντης θλίψης που με κυρίευσαν – κατέκλυσαν και που μού απέκλεισαν τον αντιληπτικό μου ορίζοντα και την ψύχραιμη και ήρεμη σκέψη και που μού καθόριζαν αιτιακά την συμπεριφορά μου, έβγαλα το περίστροφο και πυροβόλησα κατά του συγχωρεμένου ούτε θυμάμαι πόσες φορές, σκοτώνοντάς τον».

Επιμένοντας στη λογική του «θολωμένου» μυαλού, ο 54χρονος είπε ακόμα «στο πρόσωπό του (σ.σ του 21χρονου) εκείνη την στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιού μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, την σκέψη μου και την συμπεριφορά μου.Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει τον νού μου. Το μόνο που μετά βίας θυμάμαι εκείνη την στιγμή είναιτην γυναίκα μου να ουρλιάζει «ΜΗ ΚΩΣΤΑ ΜΗ ΜΗ» και να κλαίει τραβώντας τα μαλλιά της μέσα από το αυτοκίνητο. Ό,τι έπραξα το έπραξα χωρίς να μπορώ να ορίζω τον εαυτό μου κατακλυσθείς από σκληρά συναισθήματα οργής, αγανάκτησης, θυμού και συνάμα απογοήτευσης από την ειρωνεία που επεδείκνυε διαχρονικά ο συγχωρεμένος, την αδράνεια και την εν γένει καθυστέρηση του συστήματος, όσο και ιδία από την αμέσως προγενέστερη της πράξης μου συμπεριφορά του. Ήμουν πλέον ένας τρελός…».

H απολογία τη συζύγου του 54χρονου: «Αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου»

«Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον..» ισχυρίστηκε στην απολογία της η σύζυγος του 54χρονου.

«Ειλικρινά έπραξα ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό προκειμένου τον αποτρέψω, πλην όμως ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν τα κατάφερα. Στην συνέχεια σε όλο τον δρόμο προς τον σπίτι μας πλέον έκλαιγα και μοιρολογούσα και του έλεγα «τί έκανες, τι έκανες..;». Μόλις συνήλθαμε λίγο, μού είπε ότι θέλει να πάει να παραδοθεί, πράγμα που υπερθεμάτισα και εγώ, όπως και έγινε. Χθες καταστράφηκε δυστυχώς – εκτός από την δική μου – και άλλη μια οικογένεια, πράγμα που δεν έπρεπε να συμβεί. Συμπάσχω με τον πόνο της μάνας του Νικήστρατου και συμμερίζομαι το πένθος της. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και εύχομαι να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει» υποστήριξε.

Στην απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, η σύζυγος του 54χρονου περιέγραψε έναν άνθρωπο που, όπως είπε, είχε καταρρεύσει ψυχολογικά μετά τον θάνατο του 17χρονου γιου τους και ζούσε επί μήνες μέσα σε έντονη θλίψη, αϋπνία και διαρκή συναισθηματική φόρτιση. Ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες τον έβλεπε να καταρρέει ολοένα και περισσότερο, «να κλαίει ασταμάτητα», κυρίως όσο πλησίαζε μια ιδιαίτερα φορτισμένη επέτειος για την οικογένεια, συνδεδεμένη με προηγούμενο θανατηφόρο τροχαίο συγγενικού προσώπου, στο ίδιο σημείο όπου έχασαν και το δικό τους παιδί.

Για την ημέρα της εκτέλεσης, φέρεται να υποστήριξε: «Επιστρέφοντας με τον σύζυγό μου από το νεκροταφείο που είχαμε πάει για το μνημόσυνο του Χαρίλαου και οδηγώντας αυτός το αυτοκίνητό μας με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο, μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και οδύνης, που επιβάρυνε ακόμα περισσότερο την ήδη επιβεβαρυμένη ψυχική μας κατάσταση, ξαφνικά συναντήσαμε τυχαία τον συγχωρεμένο, ο οποίος μόλις μάς αντιλήφθηκε από μακριά, έκανε μία άσεμνη χειρονομία προς τον Κώστα.

Ξαφνικά και χωρίς να καταλάβω πώς και γιατί τρακάραμε με τον συγχωρεμένο, εμένα μού έπεσαν τα γυαλιά μου κάτω στο πατάκι από το χτύπημα και χωρίς ειλικρινά να αντιληφθώ τι ακριβώς συνέβη είδα τον συγχωρεμένο να επιτίθεται στον σύζυγό μου και να τον κλωτσάει. Άρχισα να φωνάζω βοήθεια και τότε μόλις που πρόλαβα και είδα τον σύζυγό μου να βγάζει από την μέση του ένα περίστροφο, του οποίου την ύπαρξη ειλικρινά αγνοούσα. Το μόνο πράγμα που θυμάμαι ότι κατόρθωσα να ουρλιάξω «ΚΩΣΤΑ ΜΗ ΜΗ ΜΗ», αλλά ήταν πλέον αργά.

Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι κρίθηκε προφυλακιστέο το βράδυ της Πέμπτης για τη δολοφονία του Νικήτα, μετά τις πολύωρες απολογίες του στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, υπό άκρα μυστικότητα. Επίσης, το ζευγάρι θα μεταφερθεί σε φυλακή εκτός Κρήτης, για λόγους ασφαλείας.

Μάλιστα αρχικά είχε διαρρεύσει πως οι απολογίες θα γίνονταν την Δευτέρα, ωστόσο κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι δυο τους απολογήθηκαν στον ανακριτή που μετέβη με άκρα μυστικότητα στην Ασφάλεια Ηρακλείου.

Συνήγορος οικογένειας Παρασύρη: Αφήστε χρόνο στις οικογένειες, η μία να θρηνήσει και η άλλη να συνειδητοποιήσει

«Δώστε χώρο και χρόνο, στη μια οικογένεια να θρηνήσει, και στην άλλη να συνειδητοποιήσει» ζήτησε, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, ο συνήγορος υπεράσπισης της οικογένειας Παρασύρη, Γιώργος Κοκοσάλης, λίγες ώρες μετά την προφυλάκιση του ζευγαριού που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού.

«Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο, στους μεν να θρηνήσουν, στου δε να συνειδητοποιήσουν» είπε και συνέχισε ο κ. Κοκοσάλης «Θα είναι μια δίκη που θα έχει μια διαδικασία με μακρά διάρκεια. Θα ειπωθούν τα πάντα. Ήταν μια απολογία πολύωρη. ειδικά του βασικού κατηγορουμένου με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στη ψυχολογία του. Από εκεί και πέρα θα κριθούν όλα στην πορεία» πρόσθεσε ο ίδιος.

«Θέλω να κάνω μια έκκληση στους αυτοαποκαλούμενους αυτόκλητους, αυτεπάγγελτους αναλυτές της ψηφιακής αρένας. Μη βάζετε στα αποδεικτικά υλικά της δικογραφίας, πράγματα που δεν ισχύουν» συμπλήρωσε.

